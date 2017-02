El PP ofrece un pacto de gobierno al PSOE en Vélez-Málaga

El portavoz del Partido Popular en Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, ofreció ayer al alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) un pacto de gobierno para que deje a un lado al Partido Andalucista y al Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. Dos partidos con los que los socialistas gobierno de momento con estabilidad la capital axárquica, pero que para el líder popular, "tienen secuestrado al municipio". Su ofrecimiento incluye renunciar a una moción de censura y apoyarle el Presupuesto hasta 2019 cuando se celebren las próximas elecciones locales.

A cambio debe comprometerse a ejecutar el proyecto del camino de Torrox, erradicar el chabolismo, incluir una partida para la rehabilitación del teatro Lope de Vega, y un pacto para sobre fiscalidad. Unas iniciativas que como recordó el alcalde ya las tiene contemplada el tripartito. De hecho, en el proyecto de Presupuesto existe una partida para las obras de este espacio escénico en San Francisco, y han sido varias las reuniones que Moreno Ferrer ha mantenido con los responsables autonómicos para erradicar el núcleo chabolista de Casillas de la Vía en Torre del Mar. También mantienen con vida el proyecto de mejora del Camino de Torrox.

"No hace falta este ofrecimiento porque esas buenas intenciones puede demostrarlas comisión tras comisión y Pleno tras Pleno sin condicionar a este gobierno. No sé el porqué duda de la estabilidad de este gobierno y de que no vaya a llevar a cabo proyectos como los que enumera", respondió el regidor quien hizo alusión al Pleno ordinario del pasado viernes cuando éste se vio obligado a suspenderlo después de que expulsara a Delgado Bonilla y éste se negara a marcharse ya que entendía que se había incumplido el reglamento al no haberle hecho advertencia de expulsión tras la segunda amonestación.

"Tuvo una magnífica oportunidad el otro día para haber debatido y aprobado toda la política económica de este Ayuntamiento de la que sigue dudando, y prefiere a la crispación política. Ese giro de 360 grados en el que hoy (por ayer) prefiere estar Delgado Bonilla no debe ser una voluntad decidida porque trabajar por este municipio es relativamente fácil", manifestó el alcalde tras conocer el ofrecimiento del Partido Popular. Con respecto a la última sesión plenaria, el presidente del PP en la capital axárquica, pidió disculpas por su comportamiento aunque lo ligó a la situación de "persecución" a la que dice sentirse sometido. "Independientemente soy una persona seria y responsable, y cuando uno se equivoca hay que admitirlo y pido excusas", reconoció Delgado Bonilla.