El PP planteará una 'bicefalia' para cerrar su crisis en Torremolinos

La dirección provincial del PP quiere zanjar cuanto antes la crisis del partido en el municipio con un acuerdo que planteará mañana viernes al presidente local, el ex alcalde Pedro Fernández Montes, durante la reunión que este último había convocado con la militancia. Dirigentes provinciales del PP van a acudir al encuentro con la idea de sacar de allí un acuerdo interno entre los dos sectores enfrentados, el del presidente local y ex alcalde Pedro Fernández Montes, y el de la secretaria general en Torremolinos y portavoz municipal, Margarita del Cid.

El acuerdo que se propondrá será mantener a Fernández Montes al frente del partido siempre que se acepte sin fisuras la candidatura de Del Cid para las municipales del 2019. "Eso es innegociabe", aseguraron fuentes internas. El pacto llevaría implícito aplazar cualquier movimiento sobre la elaboración del resto de la lista electoral, donde Fernández Montes desea tener la última palabra. Se desconoce si este último aceptará la propuesta, ya que ha declinado hablar con Málaga Hoy sobre la situación del partido.

De cualquier forma, la intención del equipo que enviará Elías Bendodo a la asamblea de mañana será la de apaciguar las tensiones internas, que han subido de tono en los últimos meses con las críticas que unos y otros mantienen en las redes sociales. El objetivo pasará por pacificar en lo posible uno de los tradicionales feudos del PP en la costa, gobernado por este partido durante veinte años y con sucesivas mayorías absolutas, perdidas en 2015.

La secretaria provincial del PP, Patricia Navarro, considera que la cita de mañana, a la que también acudirán los concejales, ahora en la oposición, tiene el objetivo de resolver las "dudas" creadas en sectores dela militancia sobre el trabajo que está desarrollando el grupo de concejales. Navarro aseguró también que la función de los dirigentes provinciales será la de "mediar" entre unos y otros, si bien dijo desconocer si en el encuentro se volverá a plantear la candidatura de Margarita del Cid. "La propuesta de la actual dirección local es queMargarita del Cid sea la candidata", aseguró Navarro.

Sobre la posibilidad de que ambos dirigentes convivan de forma pacífica en los próximos meses, uno como presidente y otra como candidata, Navarro aseguró que "no tenemos problemas con las bicefalias" tras recordar que una situación similar se da en Antequera y próximamente será el caso de Benalmádena.El congreso local del partido no se celebrará hasta que se llegue a un acuerdo de pacificación. El enfrentamiento enconado entre ambos sectores hace imposible de momento la celebración de una asamblea. Hasta que las aguas no se calmen no se planteará ningún movimiento de candidatos ni sobre la presidencia. Aunque ya con retraso, el PP espera poder celebrar el congreso local "dentro del primer trimestre del próximo año", como aseguró Patricia Navarro.