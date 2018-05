El PP dice haber actuado para preservar los intereses políticos del partido en Torremolinos

El presidente de la Comisión Gestora del Partido Popular de Torremolinos, Manuel Marmolejo, afirmó ayer que "el Partido Popular de Málaga ha actuado conforme a la legalidad interna de la formación, con los estatutos en la mano" a la hora de aprobar la constitución de este órgano en dicha localidad.

A través de un comunicado, Marmolejo defendió que esta medida, aprobada el pasado viernes por el Comité Ejecutivo Provincial de la formación, "responde al único objetivo de preservar los intereses electorales y políticos del PP de Torremolinos y de sus afiliados, además de los del partido en Málaga".

En este sentido, según el presidente de la gestora, "en el PP de Torremolinos actualmente no hay otro debate que el de configurar el mejor equipo y tener las mejores propuestas para poder ganar las elecciones en 2019 y poder gobernar de nuevo en la ciudad".

Marmolejo aseguró que "Torremolinos se encuentra tras tres años de cuatripartito sumido en la parálisis por la falta de gestión", por lo que subrayó que "el trabajo de los 'populares' está centrado en recuperar la localidad del retroceso a la que la está llevando la gestión del PSOE y sus socios de gobierno".

Por su parte, el hasta ahora presidente local del PP, Pedro Fernández Montes, aseguró a través de su cuenta en una red social que se ha enterado "por la prensa que he sido destituido del cargo de presidente para el que fui elegido por los militantes de Torremolinos".

Asimismo, anunció, "para que no haya dudas ni especulaciones", que presentará su candidatura al Congreso Local "cuando se convoque, porque no puedo defraudar a los muchos afiliados que me lo piden".

Además, quiso aclarar que esta situación se ha producido tras "haberme opuesto a la anti estatutaria aprobación por parte del Comité Electoral Provincial de la candidata a la Alcaldía, puesto que la competencia de la candidatura es del Comité Electoral Local de Torremolinos, que después la somete al Comité Electoral Regional".

No obstante, apuntó que sobre todo se produce "por haberme opuesto al dictado del presidente provincial por cuestión de principios y por entender que su candidata no es considerada idónea ni por mí ni por muchos afiliados".