El PSOE denuncia el proceso de directores generales de Marbella

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Marbella ha interpuesto un recurso contencioso administrativo y ha solicitado la suspensión como medida cautelar al procedimiento para la elección de Directores Generales. Así lo aseguró ayer el portavoz del PSOE local, José Bernal, quien detalló que en el recurso se denuncia que "no se da cumplida justificación a por qué concurren características específicas de las funciones de tales órganos directivos". "No justifica, por ejemplo, que el puesto de Director General de Hacienda y Administración Pública puede ser ocupado por personal no funcionario, cuando esto es una excepción a la regla general contenida en el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local", señaló. "Tampoco explica por qué el puesto de Director General de Educación, Cultura, Patrimonio y Juventud en San Pedro Alcántara sí puede ser ocupado por personal no funcionado; y sin embargo, su homónimo para Marbella, sólo puede ser ocupado por personal funcionario", continuó.

El portavoz municipal, Félix Romero, aseguró que las bases de selección "son idénticas a las que presentaron los socialistas, salvo porque ellos establecían que todas las plazas podían ser ocupadas por no funcionarios y no incluían la participación de un órgano funcionarial en el proceso".