El PSOE exigirá al Gobierno que reanude la obra de la depuradora de Nerja

El diputado del PSOE por Málaga en el Congreso Miguel Ángel Heredia anunció ayer que va a registrar en la Cámara Baja una iniciativa exigiendo al Gobierno de Rajoy que se reanuden las obras de la depuradora de Nerja como muy tarde en octubre, esto es, antes del inicio del mes de noviembre. Así, Heredia ha considerado como un "insulto" a los ciudadanos de Nerja que las obras lleven más de cuatro meses paralizadas y no haya "el más mínimo interés" por parte del Gobierno central del PP por reanudarlas. "El Gobierno de Rajoy se comprometió a que esta depuradora estaría plenamente operativa en junio de 2016. No solo no ha sido así, sino que con la quiebra de la empresa adjudicataria no hay ni fecha de terminación", afirmó el diputado socialista.