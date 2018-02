El PSOE exige la remodelación de la estación de tren de La Nogalera para hacerla accesible

Si el pasado viernes era una plataforma la que reclamaba un ascensor para la estación de Cercanías de La Nogalera, en Torremolinos, ayer fue el PSOE quien insistió en exigir al Gobierno central que acometa la remodelación pendiente. El secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, subrayó que se trata de la única estación de trenes "completamente inaccesible" de la provincia, "pese a registrar una media de 6.200 pasajeros diarios y formar parte del trazado de una de las líneas de Cercanías más rentables del país, la Málaga-Fuengirola".

A su juicio, el Ejecutivo del PP debe iniciar "cuanto antes las obras de remodelación de la estación para dar cumplimiento a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social". Recordó Ruiz Espejo en su intervención que en los últimos seis años, el Gobierno del PP ha realizado "innumerables promesas y anuncios sobre la estación de La Nogalera que no se han materializado". "A día de hoy las obras no han comenzado y el problema de la falta de accesibilidad no se ha resuelto", matizó.

Ruiz Espejo denunció que desde que gobierna Rajoy, "el PP ha colocado a Málaga a la cola de la inversión en el conjunto del país". "Nuestra provincia es la tercera que menos inversiones recibe por habitante. Un agravio que desde el PSOE de Málaga no vamos a parar de denunciar. Seguiremos trabajando para que la situación se revierta", sostuvo.

Ruiz Espejo aseguró que el Ayuntamiento de Torremolinos, dirigido por el socialista José Ortiz, "merece tener al resto de instituciones de su lado". "La estación de trenes de La Nogalera es un espacio clave en la historia y el devenir de esta ciudad, que necesita ser adaptado y modernizado para convertirla en una infraestructura digna de un foco social y turístico como es Torremolinos", agregó. El socialista aprovechó para destacar el proyecto de cercanía que representa Ortiz "basado en la tolerancia y el diálogo"