La Patrulla Verde declara ante la comisión de Los Álamos por ruidos

Agentes de la Policía Local, pertenencientes en su mayoría a la Patrulla Verde de Torremolinos, encargada de velar por el cumplimiento en temas ambientales, comparecieron ayer ante la comisión de investigación puesta en marcha por el Ayuntamiento sobre el caso de ruidos de los chiringuitos de Los Álamos y cuyo objetivo es el de aclarar las responsabilidades políticas y administrativas en las que se pudiera haber incurrido durante el periodo que está siendo investigado en el juzgado. "Es la Policía la que lo está viviendo en la calle día a día, patrullando Los Álamos, escuchando el ruido de los chiringuitos, levantando actas, infracciones y recibiendo las denuncias de los vecinos", señaló la presidenta de la comisión, Ángeles Vergara, quien justificó que el motivo por el que se citó a los agentes no era otro que el de conocer de primera mano si tenían constancia de los problemas que ocurrieron en la zona así como de las denuncias interpuestas por algunos vecinos por el ruido y los excesos de algunos de estos chiringuitos durante más de una década.

"A mí me ha quedado clara una circunstancia: pasaba desde el jefe de la Policía hacia abajo", manifestó, por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón, quien aseguró que "actuaban sin tener muy clara la normativa, consultaban a sus superiores. Como no ha venido el jefe de la Policía, no podemos saber qué pasaba desde del jefe de la Policía hacia arriba". "Estamos acotando el nivel de responsabilidad hasta llegar a los responsables de la situación, que eran los concejales delegados de las áreas involucradas en estas áreas. Y como máximo responsable el que impulsaba las políticas en este Ayuntamiento, el anterior alcalde Pedro Fernández Montes", concluyó.

Por su parte, el concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) Rafael Herrero, aseveró que "no podemos seguir teniendo vecinos que no pueden dormir, trabajadores de los chiringuitos que no saben cuál es su situación laboral porque no saben cuál es la actividad del establecimiento en el que están trabajando. Hay que buscar una solución ya". "Hoy ha quedado patente que la Policía no sabía cómo actuar en relación a unos edificios que están dentro de nuestro municipio. Esto no puede volver a ocurrir, tenemos que buscar entre todos una solución para que no sigamos una vez tras otra con el ruido de los chiringuitos de Los Álamos", agregó.

Tras las continuas denuncias de los vecinos y el Seprona, el Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos abrió diligencias previas contra el Ayuntamiento por la supuesta inactividad municipal ante las múltiples quejas recibidas por los vecinos de la zona por los ruidos procedentes de los chiringuitos que funcionaban como "discotecas" en el paseo marítimo. La Fiscalía considera que solo se tramitaron las denuncias dirigidas al departamento de Medio Ambiente pero se obviaron otras. Además, destaca que todas se archivaron, a pesar de que las actividades molestas y no autorizadas siguieron produciéndose. Por último, la Fiscalía Provincial mantiene que no se incoaron expedientes sancionadores en casos en los que se comprobó que el nivel de ruido superaba el límite legal.