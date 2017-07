"Pensamos que abrir el grifo es algo cotidiano y en realidad es un milagro"

-¿Cómo ha sobrevivido la Costa del Sol todos estos años con unas conducciones tan antiguas y deficitarias?

-Gracias a un esfuerzo importantísimo diario de la plantilla de Acosol. Ha dado tiempo a hacer un gran mantenimiento y también a actuar de forma rápida cuando ha habido alguna avería dentro de la capacidad que han tenido los técnicos y que han sacrificado muchísimo para que hayan aguantado las tuberías. Y esperamos que aguanten ya el último tramo antes de cambiarlas. Hay que tener en cuenta que son 11 municipios turísticos de los más importantes de la zona y de España y tenemos que garantizar el abastecimiento con unas conducciones de calidad.

-En esta época, además, la red está sometida a una estrés extremo por el turismo...

-Es de hecho uno de los argumentos que pusimos sobre la mesa para lograr el consenso con la Junta de Andalucía y el Estado para desbloquear de una vez por todas esta iniciativa. Afortunadamente ya estamos en esa línea y hemos conseguido el cambio de la red de abastecimiento y la tubería de interconexión entre las dos cuencas.

-¿Por qué cree que la Junta ha cambiado de opinión y ha decidido apoyar un proyecto que lleva tanto tiempo bloqueado?

-Hemos conseguido convencerla al darle seguridad y garantía. También ha visto que la situación en el otro extremo de la provincia era muy complicada y que esta obra podía dar margen para ayudar a esa zona mientras se recrece el pantano de La Concepción. Creo que hemos contribuido todos, los que formamos parte del gobierno de la Mancomunidad que somos un abanico de todos los partidos políticos, a convencer a todas las instancias de la necesidad del cambio de esta tubería. Ha sido gracias al trabajo de todos los grupos que hemos ido directamente a las administraciones competentes a pedir que se tenga en cuenta nuestra necesidad y dar a todo tipo de facilidades. Es una obra que hará la sociedad estatal Acuamed y que pagará Acosol al ser la que recepcionará la tubería.

-¿Qué supondrá esta obra para la Costa occidental, en particular, y para la provincia en general?

-La interconexión entre las dos cuencas lo que va a hacer es que toda el agua que no tenemos capacidad de almacenar en la Costa del Sol occidental vaya a la otra parte de la provincia de Málaga para su uso directo porque llegará ya tratada. La idea es que esos excedentes que ha habido que desaguar del pantano de La Concepción, y que en años lluviosos han llegado a los 50 hectómetros cúbicos, se envíen al embalse de La Viñuela y éste funcione como el gran almacén de agua de la provincia. Debemos compartir los recursos y poder trabajar unidos para garantizar que Málaga no tenga ningún problema de agua en ningún punto.

-Es probablemente la mayor inversión en materia de agua en décadas. Cien millones de euros en los tiempos que corren, ¿es un acto de valentía?

-Cuando asumes la responsabilidad de ser consejero delegado de Acosol tienes que intentar poner en marcha distintos proyectos, de los que he recogido el testigo de antecesores míos y con el equipo de Acosol hemos podido tocar las teclas para activarlos y para que todo el mundo entre. En política no se viene a pasar al rato, sino a buscarse la vida para tratar de ayudar a los ciudadanos y en eso estamos. Esperemos que podamos ver muy pronto esta obra en marcha y que podamos garantizar el suministro a toda la provincia sin que haya que tirar el agua al mar. Nos resultaba curioso que la Costa occidental pudiera traer agua del Campo de Gibraltar y no pudiéramos enviar el agua sobrante dentro de la misma provincia.

-Hablando de futuro, ¿cómo se garantizará el abastecimiento de agua en una zona cada vez con más demanda?

-Hemos puesto en marcha un plan que está dando sus frutos y que consiste en meter muchas fuentes de suministro en la red general de suministro para no tener que tirar siempre del pantano. Tenemos capacidad de meter agua procedente del Campo de Gibraltar, tenemos la desaladora de Marbella que significa un tercio de los recursos que se necesitan para el consumo, tenemos una política activa de mantenimiento de la red para que no haya fugas y lo que queremos a largo plazo es impulsar la posibilidad de meter agua del río Genal que nos aliviaría muchos problemas y que sería una garantía más.

-¿El recrecimiento de La Concepción es una solución?

-Considero que es una obra muy complicada, además yo era pequeño y ya se oía hablar del recrecimiento del pantano. Claro que lo ideal es que la Costa del Sol occidental tenga un embalse de mayor capacidad, pero mientras tanto vamos a intentar que el agua no se tire al mar y que se envíe a las zonas donde se necesite.

-¿Piensa que este nuevo periodo de sequía nos ha pillado de nuevo desprevenidos?

-En la Costa occidental está garantizado el abastecimiento y hemos hecho los deberes. pero creo que hay que poner en marcha muchas iniciativas como el uso del agua reutilizada para los cultivos porque qué sería de nuestro pantano si tuviera que regar 45 campos de golf como los que se riegan con agua reciclada. Esa experiencia se tiene que trasladar al otro lado de la costa y las zonas agrícolas tienen que perder el miedo a regar con agua reutilizada que es un producto fenomenal. Esos son los deberes a realizar porque se debe aprovechar cada gota de agua y tecnológicamente hay posibilidades. En eso tenemos que concienciarnos todos porque pensamos que abrir el grifo y que salga agua es algo cotidiano pero en realidad es un milagro.