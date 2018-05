Piden que se pueda tocar en Rincón limitando los horarios de sonido

Por primera vez en Rincón de la Victoria, entrará en vigor una ordenanza para proteger la contaminación acústica que permitirá conciliar los intereses de los empresarios de hostelería con el descanso de los vecinos. Llega justo para el verano, cuando los problemas de ruido se acrecentan. La iniciativa, que aunque respaldada por toda la Corporación, no ha sido aprovechada en opinión de algunos grupos políticos como Izquierda Unida para promover la cultura musical en el municipio.

Es por ello que han remitido una serie de alegaciones encaminadas a facilitar la posibilidad de que haya actuaciones en espacios públicos. Si bien, como explicó el portavoz Pedro Fernández Ibar, esta medida está recogida en la normativa, lo hace "bajo criterios subjetivos". "Proponemos modificar el artículo que establece que las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidos a autorización administrativa" por lo que no necesitan una autorización municipal para poder tocar música en un local, una terraza, o en plena calle. Sin embargo, indicó Fernández Ibar, "acto seguido señala que sin perjuicio de que no podrán ocasionar molestias que impidan el descanso de los vecinos". Es decir, "de esta forma se vuelve a dejar a criterio subjetivo del vecino o agente de la autoridad correspondiente, por ese motivo proponemos eliminar este elemento de la ordenanza, porque de esta forma no se crea ningún tipo de seguridad jurídica para ninguna de las partes afectadas en la situación".

IU también reclama que las actuaciones en espacios públicos se controle el sonido

Es por ello que reclaman que se establezca una limitación horaria y de sonido, que deberá además depender del tipo de zona será una u otra. La ordenanza elaborada por el equipo de gobierno (PP-PA) contempla una mapa de ruidos, pero a juicio de Izquierda Unida "esta no se desarolla sino que recomienda en ella su posterior desarrollo". "Consideramos que es básico para esta ordenanza que junto a ella vaya un mapa de ruido que determine las zonas en las que no se pueden hacer actuaciones musicales, en cuáles sí, y las limitaciones según la tipología que se determina en el artículo 9 de la normativa", resaltó Férnandez Ibar quien ha presentado también alegaciones en este sentido.

El portavoz de la coalición de izquierdas también criticó que la ordenanza prohíba elementos de percusión o de amplificación de sonido "por lo que, aunque previamente se ha dicho que se pueden realizar actuaciones musicales, prácticamente esto está descartado con dicha limitación". No obstante, la ordenanza recoge que sí se podrán utilizar estos instrumentos o reproductores de sonido en "zonas especialmente delimitadas" "Esta ordenanza no trae luz, sino que genera prácticamente la misma inseguridad jurídica que la situación actual, en la que los locales y los particulares vuelven a estar sujetos a denuncias y probelmas", criticó el edil de IU.