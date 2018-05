Piden que se mantenga el comedor escolar en Marbella

Los padres de los centros Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexaindre y Rafael Fernández Mayoralas de Marbella piden que se paralice el proceso de licitación puesto en marcha el pasado mes de marzo "para eliminar el comedor con personal de cocina del colegio Juan Ramón Jiménez, lo que supone prescindir de los tres cocineros actuales y sustituirlo por un sistema de cocina in situ, de facto, el primer paso al catering", señalaron, solución a la que se opusieron desde un primer momento. "El Ayuntamiento de Marbella debería manifestar de manera urgente e inmediata su intención de continuar con el servicio de cocinas con personal municipal y solicitar a la delegación de Educación el informe de no duplicidad y de no competencia impropia que ayuden a superar el reparo esgrimido por el interventor y que tanto la delegada de Educación, Patricia Alba, como el jefe de planificación, Marcelo Gaitán, se mostraron dispuestos a redactar en la reunión mantenida con ellos el 13 de abril", agregaron y aseguran sentirse "engañados" por no conocer que el proceso de licitación ya estaba en marcha.

Las AMPAS ya solicitaron un refuerzo del servicio del personal de cocina de los colegios y rechazan la posibilidad de que los tres únicos centros de Marbella con cocina propia pasen a servicio de cátering.