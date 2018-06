Piden garantías para la recuperación de la ermita de San Sebastián de Vélez

"La aprobación del Presupuesto de Vélez-Málaga no ha dado tranquilidad a la Asociación de Amigos de San Sebastián que desde hace años esperan la rehabilitación de este inmueble que fue construido en 1497 en recuerdo de Sebastián Sánchez, palafrenero que salvó la vida del rey Fernando el Católico en una batalla en la capital axárquica. Y es que a pesar de que contaba con una partida de 200.000 euros para los primeros trabajos, ésta está vinculada a la venta de parcelas municipales. Un procedimiento que quedó cerrado el mes pasado y con el que el Ayuntamiento sólo ha conseguido recaudar 625.000 euros frente a los 5 millones de euros que pretendía, los correspondientes a once parcelas de 33 disponibles.

"Nuestra alegría se ha visto ensombrecida porque los 200.000 euros destinados están supeditados a la venta de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). Es por este motivo que solicitamos saber cuáles son esas parcelas, si se prevé su venta, para conseguir que se lleven a cabo la rehabilitación", requirió la presidenta de la Asociación Amigos de San Sebastián, Lucía Godoy cuyo colectivo ha solicitado una reunión a la concejalía de Cultura. "De estar supeditados los 200.000 euros a parcelas que no tienen salida comercial o que no son de interés para inversores consideraremos que este equipo de Gobierno no tiene una intención real de llevar a cabo las obras de la ermita ni intención de recuperar el hecho histórico más importante acontecido en Vélez-Málaga donde pudo haber cambiado la historia de España", lamentó.

A este respecto, si bien el equipo de gobierno no ha anticipado las respuestas, el edil de Contratación, José Antonio Moreno (concejal no adscrito) si avanzó a la conclusión del proceso de enajenación de parcelas, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estaban estudiando la posibilidad de que las 22 parcelas que habían quedado sin vender pudiesen ofertarse con venta directa.

El Obispado de Málaga había cedido el inmueble al Ayuntamiento de Vélez-Málaga en 2001, sin embargo, la finca de la Ermita de San Sebastián seguía inscrita en el registro de la propiedad a nombre de la Mitra Eclesial de Málaga como lo había estado desde 1904. Fue a mediados de marzo cuando se firmaron las escrituras.