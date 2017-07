Nace la Plataforma Pro Presupuestos Participativos de Rincón de la Victoria

Los Presupuestos Participativos formulados por el anterior equipo de gobierno no convencen al actual. La forma en la que fueron diseñados no convencen al alcalde, Francisco Salado (PP), que no está por la labor de incluirlos en el nuevo Presupuesto económico. Es por ello, que para defender esta forma de gestión vecinal ayer nació la Plataforma Pro Presupuestos Participativos de Rincón. En ella están representados miembros del Grupo Motor que pusieron en marcha la primera edición y los partidos políticos de la oposición, PSOE, Ahora Rincón, IU, el concejal no adscrito, Antonio Pérez así como UPYD.

Desde el colectivo recalcaron ayer la necesidad de que el proceso participativo "siga manteniendo la misma filosofía con la que se creó hace dos años, donde cualquier ciudadano, independientemente de si pertenece o no a un colectivo, sí tenga opción a hacer propuestas de inversión y actividades para el municipio y que después, se respete el proceso de votación contemplado en el autorreglamento confeccionado por los ciudadanos a través del Grupo Motor".

La plataforma se volverá a reunir el próximo lunes para "terminar de rematar el autorreglamento para poderlo presentar de manera pública" y anunciaron el inicio de una campaña de recogida de firmas con el fin de presentar una iniciativa popular en el Pleno Ordinario para proponer que el gobierno incorpore una partida presupuestaria de mínimo 250.000 euros en concepto de Presupuestos Participativos. "Según nuestros cálculos, necesitaríamos mínimo 4.500 firmas para poder elevar la propuesta a pleno según estipula el Reglamento de Participación Ciudadana",apuntaron desde el colectivo que también elevará la campaña a charge.org