El Pleno de Mijas insta a paralizar la licitación de la gestión del deporte

Continúa la polémica por el expediente de contratación abierto sobre la gestión del deporte en Mijas. Esta cuestión no solo volvió a ocupar gran parte del debate del pleno ordinario celebrado ayer sino que además se aprobó, con la abstención de los miembros del equipo de gobierno, la moción presentada por el Partido Popular para instar a la Junta de Gobierno Local a que desestime el procedimiento de licitación del servicio. Serán ahora los concejales que forman parte de este órgano (formado por los cinco concejales de Ciudadanos y cuatro del grupo socialista) los que, en base a los informes técnicos, deberán tomar una decisión. "La competencia para la determinación de la concreta forma de gestión del servicio municipal de deportes por una cuantía superior a los 18 millones de euros en seis años entendemos que corresponde al pleno municipal y no al alcalde o concejal delegado de Contratación", manifestó el portavoz del PP, Mario Bravo, durante su intervención.

No es la primera vez que se debate sobre este asunto. La semana pasada se celebró un pleno extraordinario para debatir acerca de la posible paralización del pliego de concesión del servicio y la remunicipalización del mismo, cuestión que finalmente no se pudo someter a votación ya que, según el secretario municipal, la competencia en materia de contratación corresponde a la Junta de Gobierno Local y no al pleno. "Volvemos a traer al pleno algo para lo que el pleno no es competente", criticó, por su parte, el concejal de Recursos Humanos, José Carlos Martín.

El edil aseguró previamente que tras la concesión el sistema seguirá siendo de gestión directa, lo que permitiría al Ayuntamiento mantener el control de la gestión del deporte. Asimismo, recordaron que con la subrogación se garantizan los derechos de los trabajadores existentes. Entre ellos, se respetará la antigüedad de los empleados.

Por otro lado, el sindicato de Comisiones Obreras ha anunciado que los trabajadores del servicio de deportes iniciarán "una campaña masiva de denuncias ante la jurisdicción social de reclamaciones por cesión ilegal de trabajadores". En este sentido, denuncia que el personal ha prestado servicios durante casi 30 años "a través de unos clubes, manejados por los políticos de turno, que actuaron como pantalla para que el Consistorio prestara ese propio sin vincular al personal". Al mismo tiempo, desde CCOO anunciaron que aumentará la frecuencia de los paros en el servicio de deportes como medida reivindicativa. Así, han convocado una manifestación para el próximo martes 6 de marzo que partirá desde la Ciudad Deportiva de Las Lagunas a las 18:00.