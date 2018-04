El Pleno de Rincón elimina definitivamente las comuniones civiles

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria cerró ayer definitivamente el capítulo de las comuniones civiles que el anterior equipo de gobierno (PSOE, Ahora Rincón, IU y PA) instauró en 2015. Ayer el bipartito integrado por PP y PA con el apoyo de la edil de Ciudadanos, Elena Aguilar, aprobó definitivamente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por celebración de bodas civiles y otras celebraciones civiles. Una ampliación del término que permitía tanto las comuniones como los bautizos. Éstos ya se habían suprimido en diciembre de forma provisional, ayer se hacía definitivamente sin que la oposición presentara alegaciones.

Eso sí, los tres grupos junto a uno de los concejales no adscritos votaron en contra. Esto y la ausencia del otro, Óscar Campos, provocó un empate a diez que se rompió con el voto de calidad del alcalde, Francisco Salado (PP). Éste defendió que "únicamente se autorizan las celebraciones que tengan efectos jurídicos civiles entro ellos no están las comuniones ni los bautizos". El regidor también apeló a "la confrontación con la iglesia católica" que este hecho puede causar. "A partir de ahora desaparecen de la ordenanza porque es de justicia esa modificación, y la oposición tiene que gobernar para los ciudadanos y no para confrontarse con una religión".

El portavoz de Ahora Rincón, formación afín a Podemos, Antonio Moreno, defendió esta celebración como "una fiesta de la infancia" que estaba recogida en otros muchos ritos paganos. Por otro lado el Pleno aprobó el pliego para la concesión del servicio público de gestión y explotación del Centro Deportivo y Piscina Municipal Christian Jongeneel del municipio. Salado explicó que tras retomar el procedimiento para la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, "hemos redactado un nuevo pliego que recoge, además de las modificaciones exigidas por Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, condiciones especiales de tipo medioambiental e innovación y sociales".

"Se trata de mejoras que benefician directamente al ciudadano", añadió Salado, quien informó que será un valor puntuable las ofertas que presenten una reducción de las tarifas para desempleados, y la que ofrezca un mayor número de horas gratuitas a disposición del Ayuntamiento. Además, se ha suprimido el anticipo de canon como criterio de adjudicación, se ha fijado un plazo de 90 días desde la firma del contrato para su puesta en marcha y la terminación de la obra de la zona exterior no deberá superar los 12 meses desde la concesión de la licencia de obras.