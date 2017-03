El edil de Podemos en Mijas denuncia al PP por supuestamente ofrecerle un trabajo a cambio de un favor político

El concejal de Costa del Sol Sí Se Puede (CSSP) en Mijas, Francisco Martínez Ávila, ha asegurado esta mañana que está barajando una demanda contra el Partido Popular de Mijas por coacciones, amenazas y cohecho. La declaración la ha realizado después de que el diario Sur haya adelantado este miércoles que la formación popular le habría supuestamente ofrecido un trabajo al edil a cambio de su apoyo. También le habría propuesto no denunciarle por una presunta irregularidad en el cobro como edil con dedicación exclusiva.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C's), por su parte, ha comparecido esta mañana junto a su socia de gobierno, Fuensanta Lima (PSOE), y el resto de concejales del equipo de gobierno para pedir públicamente la dimisión del presidente de los populares en el municipio, Ángel Nozal, de confirmarse el presunto intento de compra por parte del PP del concejal de la formación cercana a Podemos, para recibir su apoyo en una posible moción de censura.

Asimismo, el alcalde, que ha calificado los hechos de "muy graves", ha asegurado que también pedirá responsabilidades al PP y que retire a Ángel Nozal de la vida pública.

Por su parte, Ángel Nozal, quien ha confirmado haberse reunido hace unos días con el portavoz de la formación morada, negó que se haya producido ningún tipo de ofrecimiento por su parte a cambio de una moción de censura. "Sería absurdo porque para una moción de censura de necesitan 13 concejales y el voto de la concejala no adscrita, Elena Abda, no contaria al no pertenecer al mismo grupo con el que concurrió a las elecciones", aseguró, y agregó que de la única moción de la que se habló fue de una moción de confianza, que sólo puede proponer el alcalde en caso de que no se aprobaran los presupuestos del próximo ejercicio.

El PP de Málaga se reunirá en las próximas horas con el presidente del partido en Mijas, Ángel Nozal, para conocer el contenido de la reunión que éste mantuvo con el edil de CSSP), "y analizar lo ocurrido". Así lo ha indicado a Europa Press la secretaria general de los populares malagueños, Margarita del Cid, quien no ha querido entrar en la supuesta "compra de voluntades", tal y como la ha calificado el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado.