El edil de Podemos denuncia que el PP intentó comprarle su voto en Mijas

El concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP, la marca de Podemos) en Mijas, Francisco Martínez Ávila, ha denunciado al Partido Popular por un presunto caso de coacciones, amenazas y cohecho. Así lo aseguró ayer el portavoz de la formación morada en el municipio después de que el diario Sur hiciera público ayer el presunto intento de soborno por parte del presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, quien supuestamente le habría ofrecido un trabajo al edil a cambio de un favor político. También le habría propuesto no denunciarle por una presunta irregularidad en el cobro como edil con dedicación exclusiva. "El PP y en concreto Ángel Nozal ha sobrepasado los límites de la legalidad y por eso he decidido ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", anunció Martínez, quien hoy comparecerá en rueda de prensa junto al abogado y secretario general de Podemos en Fuengirola, Pedro Pérez Blanes, para explicar el contenido de la reunión mantenida el pasado martes con los concejales del PP, Ángel Nozal y Santiago Martín.

Por su parte, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C's), quien calificó los hechos de "muy graves", solicitó públicamente la dimisión de Nozal y aseguró que, de confirmarse el presunto intento de compra por parte del PP del concejal de la formación cercana a Podemos para recibir su apoyo en una hipotética moción de censura, también pedirá responsabilidades al PP provincial y le pedirá que retire a Ángel Nozal de la vida pública. "Y lo que aún es más grave, es que esta posible compra se ha hecho en un despacho de Mancomunidad y, por tanto, utilizando presuntamente la institución para compra de voluntades y mociones de censura en Mijas", manifestó el regidor, que compareció junto a su socia de gobierno, Fuensanta Lima (PSOE), y el resto de ediles del equipo de gobierno.

Sobre que el edil de CSSP tenga dedicación exclusiva y cobre 42.000 euros por ello, Maldonado incidió en que cuentan con informes favorables tanto de la Secretaría como de la Intervención municipal, y que además la propuesta ya fue aprobada en pleno.

En la misma línea se manifestó la portavoz de los socialistas mijeños, Fuensanta Lima, quien ha pedido al presidente del PP provincial, Elías Bendodo, que aclare si es cierto el ofrecimiento de un puesto de trabajo al edil de CSSP a cambio de un favor político. "El PP coloca una vez mas a Mijas en el centro de una sucia tormenta para desestabilizar nuestro Ayuntamiento con el único fin de embarrar nuestra política municipal. No han dejado de ensuciar el nombre de Mijas desde que salieron del gobierno", señaló.

Ángel Nozal, por el contrario, negó que durante la reunión mantenida hace unos días en Mancomunidad se haya producido ningún tipo de ofrecimiento por su parte a cambio de una moción de censura. "Sería absurdo porque para una moción de censura se necesitan 13 concejales y, en este caso, el voto de la concejala no adscrita, Elena Abda, no contaría al no pertenecer al mismo grupo con el que concurrió a las elecciones", aseguró. En este punto, cabe recordar que el equipo de gobierno, formado por un total de 12 concejales (5 de Ciudadanos y 7 del PSOE), se encuentra a tan solo un edil de la mayoría absoluta, con lo que en caso de empate el voto de calidad del alcalde resolvería a su favor.

Al mismo tiempo, el PP ha exigido a Martínez Ávila que haga pública la supuesta grabación de la conversación mantenida esta semana entre los ediles. "Le exijo que demuestre lo que está diciendo y que publique la grabación completa de esta reunión que estoy seguro que realizó. Que pruebe que estábamos negociando una moción de censura y que le ofrecí trabajo por mi parte", insistió.

Por último, el PP de Málaga se reunió en la tarde de ayer para conocer el contenido de la reunión que éste mantuvo con el edil de CSSP y "analizar lo ocurrido".