Polémica por los contratos adjudicados al restaurante de un ex edil del PP de Mijas

El PSOE ha acusado PP de adjudicar "a dedo" en la Diputación de Málaga 15 contratos menores al restaurante del ex concejal popular de Mijas, Santiago Martín, que renunció a su acta tras denunciarse un supuesto intento de "compra" a otro edil para llevar a cabo una moción de censura. La información contrasta con la publicada en el Portal de Transparencia de Diputación, donde solo aparecían cinco contratos menores con este dirigente por valor de 4.929,5 euros, y ahora la suma total de estas facturas asciende a 13.177,95 euro, según un comunicado de prensa del PSOE.

De estos contratos, once se adjudicaron una vez presentada su dimisión como concejal y ya estaba siendo investigado por supuesto cohecho, según denunció ayer el presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, quien anunció que el partido va a llevar una iniciativa al próximo pleno de la Diputación con el fin de exigir responsabilidades políticas y cambiar el procedimiento de los contratos menores, así como modificar los criterios de publicación en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Málaga. Este caso demuestra el "clientelismo y el sectarismo con el que el PP gobierna", aseguró.

Por su parte, la diputada provincial de Servicios Sociales y centros asistenciales, Lourdes Burgos, negó que desde la institución supramunicipal haya "enchufismo ni tratos de favor" al restaurante del ex concejal Santiago Martín. "No hay una red clientelar ni enchufismo", sino un programa para que los mayores de la provincia conozcan los pueblos, siendo los más elegidos por los propios ciudadanos Mijas, Estepona y Nerja "y les damos de comer y un café a media tarde", recalcó. Asimismo, justificó que necesitan un restaurante con un salón para 55 personas, con capacidad para poner 55 menús de menos de 17 euros "y la oferta más barata es la de este bar". No obstante, señaló que también tienen que tener disponibilidad y que cuando el establecimiento del exconcejal no la tiene se acude a otro del municipio "aunque sea más caro".