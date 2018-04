Protestas ante el cierre de la biblioteca de Benajarafe

No tenían las últimas novedades del mercado, ni grandes colecciones de clásicos. Tampoco podían elegir entre muchos ejemplares de cada género, pero sí tenían una biblioteca abierta donde pasar las tardes de lectura. Una actividad que las administraciones por fin se han concienciado de que hay que fomentar entre los mayores, y sobre todo en jóvenes y niños.

Por eso, en Benajarafe están a disgusto desde que a la vuelta de las vacaciones de Navidades encontraron en la puerta un cartel en la que se podía leer: "Cerrada por razones administrativas". Desde entonces han pasado cuatro meses, y los vecinos de esta pedanía de Vélez - Málaga siguen sin tener un espacio para la lectura. Por eso, ayer se revelaron y niños y padres tomaron libro en mano y se manifestaron a las puertas del edificio público.

"Era un aula pequeña, sin ordenadores, ni actividades y con pocos ejemplares. Era muy deficiente, pero al menos teníamos un espacio donde leer y dónde coger libros en préstamos", explicó ayer la portavoz del AMPA Arquillos, Amparo Marina.

Los padres y madres del CEIP San Faustino reivindicaron ayer este servicio público junto a sus hijos a pesar de que sólo podían disponer tres tardes en semana de cinco a ocho. "Al principio era sólo lunes y miércoles, luego conseguimos también el viernes. Pero había veces que llegábamos preguntándolos, ¿estará abierta? No siempre se cumplían los horarios", lamentó esta madre quien también afeó al Ayuntamiento que no existiesen en esta sala actividades para el fomento de la lectura como pueden ser Cuentacuentos. "Sólo una de las bibliotecarias que estuvo un verano se encargaba de hacerlas y se notó muchísimos en el número de niños que se interesaron por ir a la biblioteca", comentó Marina.

Pero el problema como recordó la portavoz del AMPA, es doble, porque no sólo no se han quedado sin biblioteca, sino que además como no han podido devolver los libros que tenían en préstamo, ahora están penalizados y no pueden adquirirlas en las de Vélez - Málaga o Torre del Mar. "O sea que ni comemos ni nos dejan comer", resumió Marina quien apuntó que el AMPA del CEIP San Faustino siempre se ha mostrado muy colaborador con proyectos educativos "dentro y fuera del centro". "Lo único que queremos es que se vuelva a abrir. Hemos hecho una protesta positiva porque lo que queremos es crear conciencia. No podemos concebir bibliotecas cerradas, los ciudadanos queremos leer, ser libres. Es un derecho básico que no podemos perder por nada del mundo", reivindicó al tiempo que recordó que el último escrito enviado sin respuesta fue del pasado mes de marzo. Tampoco este periódico ha conseguido saber las razones del cierre.

Benajarafe tiene una población que supera los 2.700 habitantes. Después de Vélez - Málaga y Torre del Mar, es el núcleo costero que más ha crecido. "Pagamos los mismos impuestos pero parece que acaban todos en el mismo sitio y las pedanías también existen", recordó.