Pueblos axárquicos incentivan la natalidad para no perder población

Tienen una población que ronda los 1.000 y los 2.000 habitantes, algunos de ellos la duplican gracias a la llegada de extranjeros que han ido llegando al pueblo y haciéndolo su lugar de residencia, y ninguno de ellos quiere perder ni un habitante más. Es lo que tienen en común los municipios axárquicos de Almáchar, Iznate, Cómpeta y Arenas. Los cuatro están llevando a cabo iniciativas para fijar la población y evitar que sus vecinos emigren hacia las grandes ciudades.

Para ello, están impulsando medidas relacionadas con el fomento de la natalidad. Todas ellas pasan por ayudas económicas o en el caso de Almáchar por ofrecer la guardería gratuita e incluso un contrato laboral de doce días para uno de los progenitores con el que consigue alrededor de 750 euros. El último que se ha sumado a esta propuesta ha sido Arenas y lo ha hecho con carácter retroactivo.

Esta localidad está a apenas siete kilómetros de Vélez - Málaga y cuenta con 1.200 habitantes. El alcalde, Francisco Laureano Martín (IU) ha incluido en el Presupuesto de 2018 una partida para ayudas a las parejas que hayan sido padres desde 2015 con 300 euros. El requisito fundamental es llevar empadronados al menos dos años. Han registrado 39 solicitudes. "Es una cantidad pequeña pero consideramos que puede venir muy bien a los padres para sufragar ciertos gastos", manifestó el regidor. "La idea es poder fijar la población y echar una mano a las familias. Puede ser un incentivo para muchas que se van a vivir Vélez - Málaga", añadió. Este bono, tal y como lo implantó el Ayuntamiento de Almáchar, debe gastarse en las tiendas locales.

Fue precisamente estas localidad Axárquica, la primera en impulsar este tipo de iniciativas. Las puso en marcha José Gámez (IU) desde su llegada a la Alcaldía en 2007. Este año han otorgado 16 de 50 euros mensuales. Una aportación que a partir de enero se incrementará sumando anualmente 700 euros. "Fue un compromiso electoral que plasmamos en el programa para aliviar el gasto a las familias que son muchísimos cuando hay un nacimiento y fijar la población", comentó el regidor de esta localidad de 1.800 habitantes. "No sé si será a consecuencia de esta iniciativa, por otras prestaciones que ofrecemos o porque es un municipio en el que se vive muy bien pero lo cierto es que nosotros no perdemos habitantes mientras que hay otros que lo hace por centenares", señaló Gámez.

En el municipio vecino de Iznate, también se conceden estas subvenciones desde 2015. La cuantía es de 1.000 euros y se abonan en dos pagos. Para ellos, los padres tienen que presentar facturas de los gastos generados para el bebé. "Muchos usan el dinero para pagar las vacunas que son optativas, y otros para comprar la cuna o el carrito. También puede ser para farmacia, alimentación o ropa infantil", explicó el alcalde, Gregorio Campos (PSOE) quien desde que se instauraran ha nacido 21 niños. "Lo hacemos por dos motivos, afianzar la población en el territorio y paliar los gastos de los padres que para muchas familias es difícil de afrontar", indicó el regidor quien apuntó que esta iniciativa emprendida en 2015 coincidió con "la difícil situación económica por la que atravesaban muchas familias y siendo conocedores de que los bebés traen más gastos de la cuenta". En Iznate, con poco más de 800 habitantes, cuentan con guardería y comedor concertado siendo "prácticamente gratuita para la veintena de niños que hay". "Además de la razón económica, también nos importaba mucho perder población, al ser conscientes de que muchos jóvenes eligen como residencia Rincón de la Victoria o Vélez - Málaga.

En Cómpeta, no pierden población gracias al número de extranjeros que han llegado en los últimos años. De hecho, actualmente según el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía durante 2016 el padrón lo conformaban 3.705 habitantes, de los que 1.616 eran foráneos. "No es nuestro caso porque son muchos los extranjeros que nos han elegido para vivir, pero es una lástima que los pueblos se vayan despoblando. Por eso hemos querido incentivar con ayudas a la natalidad para que los vecinos permanezcan en los pueblos pequeños", expuso Obdulio Pérez (PP) quien recordó que las subvenciones se están concediendo desde 2015. Este año se han dado 5, una de ellas a una matrimonio marroquí, que como el resto, lleva al menos dos años empadronados en el municipio. "Son 200 euros anuales, no es mucho porque no tenemos más disponibilidad pero contribuye. Además se pueden sumar a las que entrega la Diputación Provincial de Málaga a los municipios de menos de 5.000 habitantes",