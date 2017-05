Querella criminal de los empleados del CIO contra cinco cargos de la Junta

Los trabajadores del CIO Mijas presentaron ayer, tal y como ya anunciaron hace dos semanas, una querella criminal contra cinco cargos provinciales de la Junta de Andalucía. En concreto, según explicó el abogado que representa a los trabajadores, Jordi Ventura, la querella señala como presuntos responsables de varios delitos a los tres delegados territoriales pertenencientes a las áreas de Economía y Educación desde noviembre de 2014 así como a los dos directores generales para la formación del Empleo que han ocupado este puesto desde entonces. A los que se les acusa de un presunto delito de falta de seguridad y salubridad, el impago de los salarios y un posible delito contra la Seguridad Social al considerar que la Junta de Andalucía no ha abonado las cotizaciones correspondientes de los trabajadores, así como en una infracción de la Ley Tributaria al tampoco haber asumido las retenciones del IRPF. "Si como empresa no prevés el cumplimiento de tus obligaciones legales como el pago de los salarios cuando tienes dinero aprobado en tus presupuestos para este fin y cuando les obligas a ir al puesto de trabajo pese a que no tienen nada que hacer y en un centro inseguro e insalubre se está produciendo una situación de abuso en la situación de necesidad que viven los trabajadores", señaló.

Ventura incidió en que el centro "no reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad". "Aparte de extintores caducados tienen falta de limpieza, las calderas dejaron de funcionar porque están averiadas, ha habido desprendimientos como la C del letrero del CIO Mijas, ha reventado una de las tuberías de agua inundando parte de las habitaciones destinadas a los alumnos, ha reventado una de las tuberías de agua inundando parte de las habitaciones destinadas a los alumnos y ya han entrado dos veces al edificio", manifestó, a lo que agregó "la propia salud mental de los trabajadores debido a esta situación". A todo ello se suma que la Junta podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social por no abonar las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Los trabajadores del CIO Mijas acumulan ya un total de 32 nóminas sin cobrar a la espera de que la Junta tome dé un paso al frente sobre una situación que parece eternizarse. Asimismo, cabe recordar que la pasada semana Endesa anunció que cortará el suministro del edificio el día 20 de mayo si no se abonan antes las facturas pendientes.