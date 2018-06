Retiran las hamacas en Nerja a la espera de la concesión

El retraso en la adjudicación de los servicios de playa, entre las que se encuentran las hamacas, está comenzando a acumular también las quejas de los bañistas. Las primeras críticas llegaron de la mano del grupo municipal Ciudadanos y del Partido Popular que tildaron de "críticas" la situación de las playas. Con ellos los de la Asociación de Empresarios de Comerciantes y Empresarios de Burriana, y ahora se han alzado voces entre los vecinos que veían ayer como el Ayuntamiento ordenaba la retirada de las hamacas de las playas.

"Han desalojado todas las hamacas de las playas de Nerja provocando el enfado y crispación de turistas y ciudadanos, al dejar sin servicio de hamacas en plena estación estival de verano, a uno de los pueblos más hermosos de nuestra comunidad autónoma", se quejaba a esta redacción Marco Linde, quien consideraba que "esta medida, perjudican gravemente a todos los veraneantes que atiborran las playas de nuestra localidad". El problema, como explicó el tripartito (PSOE, IU y EVA) a través de un comunicado es que el proceso de adjudicación comenzó tarde ya que al estar el gobierno en minoría los pliegos no se aprobaron hasta el mes de febrero. Actualmente, está en fase de aleaciones.

Con respecto a las críticas recibidas por el proceso de adjudicación llevado a cabo, aclararon que "todo el mundo tiene derecho a concurrir a la adjudicación y eso es lo que han hecho, concretamente 104 ofertas para las hamacas y 54 para los Servicios de Temporada. No ha habido ninguna discriminación en este sentido ni a la hora de adjudicar, de hecho no puede haberla porque el pliego y la legalidad son claros en este sentido. Además, todo el mundo tiene la posibilidad y el derecho de realizar alegaciones e impugnaciones por las vías oportunas y adecuadas, que es lo que deben hacer y no acusar en vano", respondieron a través de un escrito en el que también argumentaron que "durante la etapa del PP primaba la oferta económica, en los de ahora además de la oferta se ha tenido en cuenta proyectos medioambientales, experiencia en el sector, adaptación de zonas para personas con movilidad reducida, por citar algunos ejemplos".

Otra de las quejas que expusieron tanto los partidos políticos de la oposición como los empresarios y los vecinos ha sido el cierre del aparcamiento de Burriana así como las obras que hay en las calles más céntricas. Éstas son aquellas pendientes de la conexión de la estación de bombeo con la estación depuradora, que por problemas con la concesionaria se reanudaron hace pocos meses. El parking subterráneo, asegura el tripartito, estará abierto la próxima semana, una vez finalice el proceso de selección de los guardias de seguridad.