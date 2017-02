Retiran la moción sobre el texto refundido del PGOU de Marbella

Se trataba de uno de los puntos fuertes del orden del día, el relativo a la aprobación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, y que fue retirado del pleno de ayer a instancias de la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, quien consideró que tras varios encuentros mantenidos con los grupos de la oposición y otros colectivos, el texto debe explicar "con una argumentación distinta temas que se encuentran ahora en estudio por los jueces", en alusión a la alteración de las lindes entre los municipios de Marbella y Benahavís. "Se ha intentado hacer un documento aséptico pero entendemos que hay partes que necesitan otro tratamiento, así que retiramos el documento para trabajar este punto de vista de una manera más cuidadosa", señaló.

Pérez explicó durante su intervención que el texto refundido "no es un documento en el que se apruebe nada nuevo", sino que incluye modificaciones al planeamiento original y aseguró que no incluye convenios urbanísticos aprobados durante la época del GIL. Por el contrario, sí se aprobó, con la abstención de los populares, las subsanaciones realizadas en el expediente del cumplimiento del PGOU de 1986.

Entre otras cuestiones, se aprobó la creación de una red de huertos urbanos en la ciudad

El debate volvió a resurgir nuevamente durante el turno de ruegos y preguntas, con la intervención de la portavoz del Partido Popular, Ángeles Muñoz, quien interpretó que la retirada del punto del orden del día se debía a la falta de apoyo por parte de los dos grupos de la oposición (PP y CSSP), ya que se requería de mayoría absoluta para la aprobación del mismo. "Han presentado un texto en minoría, sin consensuarlo con nadie, y no lo pueden sacar adelante", manifestó. A lo que la edil de Urbanismo respondió: "Yo lo he retirado, no he cambiado los planos como hicieron en otras ocasiones". "El punto se retira para mejorarlo", incidió la concejal, quien hizo hincapié en la necesidad de incluir en el texto una explicación sobre la cuestión de la alteración de las lindes y la posible falsificación del PGOU, ambas están siendo investigadas por la Justicia. En este sentido, cabe recordar que fue la plataforma ciudadana contra el deslinde entre Marbella y Benahavís quien en su continua lucha por esclarecer la situación del urbanismo en la ciudad interpuso hace ya algo más de un año una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid por la presunta falsificación del PGOU de Marbella en julio de 2009.

Por otro lado, el pleno dio luz verde a la red de huertos urbanos con la adecuación de un millar de parcelas repartidas en seis terrenos de titularidad municipal ubicadas en distintos puntos de la localidad destinadas para el cultivo ecológico. "Refleja una destacada apuesta por la sostenibilidad y proporciona múltiples beneficios desde los puntos de vista medioambientales, urbanísticos o sociales", manifestó el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz.

También se aprobó por unanimidad comenzar con el procedimiento que dote al Ayuntamiento de un Tribunal Económico Administrativo al servicio de los ciudadanos. El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, recordó que se trata de una obligación del Ayuntamiento tras su designación como Municipio de Gran Población en 2009. "El Tribunal otorga a los vecinos las garantías necesarias de imparcialidad y seguridad jurídica ante la gestión, recaudación o inspección relativos a tributos municipales", explicó el edil.