Rincón aprueba el Presupuesto con el apoyo de Cs y el concejal no adscrito

"Son unos presupuestos antisociales, irreales, nada prudentes, irresponsables y cortoplacistas que hipotecarán al futuro gobierno y no dan respuesta las necesidades de los ciudadanos", resumió la portavoz del PSOE, Encarnación Anaya (PSOE) quien lamentó que no se hayan incluido ninguna de la veintena de alegaciones presentadas por su grupo. Los socialistas junto al resto de grupos de la oposición le afearon que haya eliminado el proceso de presupuestos participativos iniciados durante su etapa de gobierno y que hayan suprimido partidas como la destinada al Plan de Rescate Social o reducido las del Plan de Apoyo a la Vivienda o a subvenciones a colectivos. "Han vuelto a dar otra vez un viraje para despreciar a la oposición", criticó el portavoz de IU, Pedro Fernández. "El Presupuesto tiene los ingresos inflados al menos en 3,6 millones de euros que es lo que se va a ingresar de menos por las bonificaciones al IBI", apuntó el portavoz de Ahora Rincón, Antonio Moreno.

El gobierno en minoría de Rincón de la Victoria (PP-PA) consiguió ayer aprobar el Presupuesto de 2018 de forma definitiva gracias a la confianza que le mantiene prestada la edil de Ciudadanos, Elena Aguilar y uno de los concejales no adscritos, Óscar Campos (procedente de la formación naranja). Al resto de la oposición, PSOE, Ahora Rincón, Izquierda Unida, y el otro concejal no adscrito, Antonio Pérez (también de Ciudadanos) no consiguieron convencerlo. Tampoco aceptaron las alegaciones que propusieron al documento.

Un auto favorable para los dueños de la Cueva Tesoro

El secretario municipal Miguel Berbel abrió la sesión extraordinaria de ayer dando cuenta de un auto de la Sala de lo Contencioso, de la pieza separada de medidas cautelares, por el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra el justiprecio acordado por la comisión de expertos en el expediente de expropiación de la Cueva del Tesoro. Este estaba motivado por el interés de los propietarios para que en el Presupuesto se incluyese la partida correspondiente a esta operación y que el Ayuntamiento no hizo. El auto da la razón a éstos, sin embargo el informe del secretario establece que "si el Ayuntamiento no ocupa el bien expropiado no está obligado a consignar dichas cantidades ni en el Presupuesto ni en la caja general". El Ayuntamiento es arrendatario desde 1995 pero no en concepto de dueño. La Secretaría entiende que el auto puede seguir su tramitación en la forma planteada a la espera de que el juez determine los 5 millones de euros tasados por el comisión de expertos o los 90.000 de los técnicos municipales.