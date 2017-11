Rincón de la Victoria busca suelo para un quinto instituto

Cuando todavía no se han iniciado las obras del cuarto instituto de Rincón de la Victoria, la Corporación ya tiene entre sus deberes volver a ceder suelo a la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo centro educativo de Secundaria y Bachillerato en el municipio. No están dispuestos a que los jóvenes vuelvan a sufrir masificaciones y a estar reclamando un nuevo centro educativo durante cinco años.

Rincón de la Victoria es una de las localidades donde se registran más nacimientos de la provincia. El crecimiento de la población desde hace veinte años es exponencial -500 al año aproximadamente- y alcanza ya los 44.003 habitantes. Hasta 9 años, hay 5.624 niños y de 10 a 19 años, 5502. En total hay 6.920 plazas escolares. De Infantil hay 1.400; de Primaria suman 2.857; para la ESO hay destinadas 1.980 y de Bachillerato, 665. Con la construcción del nuevo centro se ganarán 620 pupitres más.

El desarrollo de la zona de Alique podría posibilitar suelo para uso educativo

Este se construirá en Torre de Benagalbón donde actualmente existe el CEIP Josefina Aldecoa, el de los Jarales y el concertado de La Marina. Este núcleo es precisamente el que más ha crecido en los últimos años sumando ya una población de 8.919 habitantes, la mitad que Rincón de la Victoria y apenas 5.000 menos que La Cala del Moral. A éstos hay que sumar los 4.000 que aporta Benagalbón donde tampoco hay instituto y sí existe un colegio de Infantil y Primaria como es el de La Candelaria.

Es por ello, que el actual equipo de gobierno, pretende que sea en Torre de Benagalbón -aunque también estudian la posibilidad de ceder pastillas de suelo en otras zonas- donde se proyecte el próximo centro de Secundaria y Bachillerato. "La zona Alique tiene para desarrollar 1.800 viviendas de hacer, necesitaríamos más colegios e institutos. Por eso, una de las directrices que he dado a los propietarios de los terrenos es que tienen que reservar espacio para una parcela educativa para el futuro", indicó el alcalde, Francisco Salado quien no obstante recordó que el Ayuntamiento ha cedido a la Junta de otra parcela de más de 8.000 metros para "futuras ampliaciones" del que se va a construir en la zona de La Marina. "Inicialmente, Educación nos solicitó ese suelo, incluso se retrasó la aceptación porque querían más metros sin embargo hace varios Plenos tuvimos que retrasar esa cesión porque según nos dijeron de momento no era necesario, por tanto, éste tiene posibilidades de ampliación", recordó el regidor.

"Hay que aprender de los errores del pasado, y empezar a trabajar con planificación, ya que el alumnado de acceso a Educación Secundaria, Grados medio y superior y Bachillerato sigue creciendo exponencialmente en nuestro municipio", manifestó el portavoz de IU, Pedro Fernández Ibar. También desde la oposición, el del PSOE, Antonio Sánchez ha manifestado en numerosas ocasiones "la necesidad de trabajar ya por el quinto instituto".