Rincón debate la moción de censura que devolverá la Alcaldía al PP si prospera

Rincón de la Victoria vive hoy su primera moción de censura. La han propiciado el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Andalucista con la intención de desbancar a la alcaldesa socialista, Encarnación Anaya, que gobierna en minoría con Ahora Rincón. Juntos suman siete concejales frente a los 21 que forman la Corporación. De prosperar, el nuevo regidor del municipio axárquico, será el popular Francisco Salado. Esto supondría devolver al vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga la máxima representación en su localidad y que ya ostentó desde 2011 a 2015 con mayoría absoluta y desde mediados de 2005 a 2007 a tenor de un pacto que su partido hizo con el PSOE para alternar la alcaldía, de forma que durante los dos primeros años (2003-2005) gobernó el socialista José Jesús Domínguez Palma cediendo el bastón de mando a Salado en el ecuador del mandato.

A partir de mañana de conseguir los apoyos el dirigente popular, tendrá que gobernar con sus seis concejales y uno del PA, puesto que el portavoz de esta formación, José María Gómez y Ciudadanos se mantendrán en la oposición. La moción de censura se ha fraguado tras largas conversaciones en las que han intervenido tanto las direcciones provinciales del Partido Popular como la de Ciudadanos que finalmente también contó con el visto bueno de la nacional. La principal justificación de la formación naranja ha sido que fue el partido de Francisco Salado el que ganó las elecciones de 2015 alcanzando siete concejales frente a los 4 del PSOE que fue la segunda lista más votada. Así, los resultados de los comicios dejaron en Rincón de la Victoria una Corporación muy fragmentada cuyas consecuencias salieron a flote a apenas 16 meses del inicio del mandato.

A un lado quedaron los partidos de izquierdas con PSOE, Ahora Rincón (tres concejales) e Izquierda Unida (dos ediles) que sumaron nueve concejales por lo que requerían de los dos del PA para poder formar un cuatripartito y así alcanzar la mayoría absoluta. Por otro lado, el Partido Popular necesitaba de los tres de Ciudadanos - cuyo portavoz, Antonio Pérez, pasó desde el inicio al grupo no adscrito - y al menos uno de los dos representantes del PA. Una traba entonces insuperable para negociar ya que Francisco Salado y José María Gómez, portavoz de los andalucistas, eran "enemigos públicos" con querellas de por medio después de que éste fuese expulsado del PP en 2002 siendo sustituido por el ahora vicepresidente de la Diputación. ". "En junio de 2015 fue el PP quien no quiso sentarse conmigo, y yo por mi parte quise intentarlo con gente nueva que quería gobernar. Ahora ya sé que son peores", comentó Gómez al inicio de las negociaciones quien como Salado tras firmar el pacto declararon haber aparcado "sus diferencias personales". ""No puedes anteponer tus intereses personales a los políticos o al bienestar del municipio", confesó el portavoz del PP en un acto que tuvo con los militantes de Rincón de la Victoria. En público, también alabó "el gesto generoso" de Gómez Muñoz que ha renunciado a entrar en el gobierno. El inicio de las negociaciones fue posible después de que a finales de octubre del pasado año, PSOE, Ahora Rincón e IU decidieran cesar a los dos concejales del PA del gobierno. En marzo, de este año, Izquierda Unida decidió abandonar el tripartito. Desde entonces, la oposición ha estado teniendo una mayoría que hacía valer en todas las votaciones plenarias.La sesión extraordinaria tendrá lugar a las 12:00 en el Ayuntamiento, donde se espera la presencia de dirigentes socialista y populares. Desde Izquierda Unida ya han manifestado su intención de votar en contra de esta moción de censura.