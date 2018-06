Rincón edita una guía para las picaduras de mosquitos tigre

Aunque de momento no han detectado grandes plagas de mosquitos tigre, sí es cierto que han recibido alerta de vecinos que han empezado a sufrirlo. Por eso, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha decidido intervenir tratando de eliminar los focos potenciales y publicando una guía en la que ofrece a los ciudadanos información sobre este insecto, recomendaciones sobre cómo tratar las picaduras y un teléfono específico al área de Sanidad y Consumo.

"¿Sabías que si te pica un mosquito tigre en casa, seguramente lo has criado tú?" Esta es una de las curiosidades que recoge el díptico en el que se explica que los huevos de mosquito necesitan agua. Así pues, recomiendan a los vecinos que vacíen los recipientes que tengan en casa con agua como pueden ser las macetas o los cubos, renovar el agua de las mascotas así mismo que eviten regar en exceso o dejar charcos. Otra de las sugerencias es que se tapen herméticamente los recipientes como bidones o cisternas evitar acumulaciones en sumideros y canaletas y mantener las piscinas y balsas limpias y cloradas. Un truco, es utilizar peces en fuentes ornamentales, ya que se alimentan de las larvas del mosquito.

"No es hemos detectado focos y en principio no somos una zona propensa a ellos, no obstante, hemos iniciado una campaña con recomendaciones, consejos e información sobre el mosquito tigre y las picaduras que incluye también un número de atención al público", indicó el alcalde, Francisco Salado (PP) quien avanzó que paralelamente el área de Medio Ambiente está actuando en zonas públicas como el estanque que hay en el paseo marítimo junto a la oficina de Turismo. "Los riesgos están en zonas dónde hay agua estancada, no hay problema si está clorada. Por eso estaremos vigilantes en los cauces urbanos o en la playa dado que muchas veces la subida de las marea deja agua estancada en los arroyos", añadió el regidor.

El edil de Consumo y Sanidad, Sergio Díaz (PP) explicó que el díptico también recoge recomendaciones para evitar las picaduras como "llevar ropa clara, pantalones y manga larga; instalar mosquiteras y en caso de usar repelentes que sean homologados". No deben aplicarse a niños menores de dos años, y en los de mayor edad, hay que tratar siempre que se pueda ponerlos en las manos ya que se las pueden llevar a las manos y a los ojos.

Una vez que se ha producido, se aconseja en primer lugar por mantener la calma, luego hay que lavarla y desinfectarla. En caso de encontrarse mal, hay que acudir al médico. De ahí a que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria facilite el teléfono de Sanidad y Consumo para aquellos que lo puedan necesitar.

El mosquito tigre es una especie invasora de Asia. Su cuerpo es oscuro, con líneas blancas en cabeza, tórax y patas. Sus molestas picaduras pueden transmitir dengue, chikunguña o zika.