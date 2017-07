Rincón elabora su primera ordenanza contra el rúido

Rincón de la Victoria va a tener por primera vez una Ordenanza Municipal para la protección contra la contaminación acústica. Una normativa "contra el ruido" que no existía y con la que pretenden conciliar el descanso de los vecinos con los intereses de los establecimientos de hostería y restauración que reclaman su espacio durante el verano cuando se produce mayor afluencia de visitantes. De momento, ya hay un borrador con un centenar de apartados que ya han consensuado los responsables municipales con las asociaciones de empresarios y comerciantes (ACERV) así como la de hosteleros (AHEMURV). La ordenanza estable también "zonas acústicas sensibles" clasificando determinadas localizaciones del municipio por ser consideradas "susceptibles de contaminación acústica".

"Se trata de una ordenanza pionera que pretende regular, vigilar y corregir situaciones por ruido y vibraciones térmicas, con el objetivo de proteger la salud y los derechos de los ciudadanos, además de mejorar la calidad del medio ambiente", comentó el concejal de Comercio y Vía Pública, Sergio Díaz (PP) quien explicó que para catalogar las distintas zonas se han dividido los espacios públicos en función de su uso. De esta manera, tendrían diferente consideración los residenciales, de los industriales, recreativos, turísticos y los que se enmarcan en el ámbito sanitario, docente o cultural. Por otro lado, se establecerán zonas de protección y situación acústica especial, zonas acústicamente saturadas, zonas tranquilas y zonas declaradas de conflicto acústico.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), destacó "la importancia de esta ordenanza que los vecinos venían reclamando durante años, con el fin de establecer parámetros para evaluar y controlar la contaminación acústica en el municipio". Asimismo, el regidor indicó que con este proyecto "pretendemos atender las demandas del sector comercial en temporada alta y garantizar el descanso del residente-turista durante su estancia en el municipio". Por ejemplo, quedará prohibido la instalación de equipos de reproducción y amplificación tanto de sonido como de vídeo o televisión en terrazas, veladores o fachadas, salvo autorizaciones específicas.

Las actuaciones musicales en la vía o espacios públicos no estarán sometidas a autorización administrativa, siempre y cuando no perjudiquen al resto de ciudadanos. También quedan prohibidas aquellas actuaciones que empleen elementos de percusión amplificación o reproducción, salvo aquellas que puedan autorizarse en zonas especialmente delimitadas, y con previa comprobación de que no perturben la convivencia ciudadana. El límite horario para la expedición de bebidas y comidas será hasta las dos de la madrugada como máximo. También está prohibido lanzar petardos fuera de los lugares autorizados.