Rincón pretende no liquidar las plusvalías si hay pérdidas en la venta

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria también va a tratar de corregir una de las muchas consecuencias que dejó la crisis del ladrillo y que como tantas toca el bolsillo de los ciudadanos. La del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Iivtnu), conocido popularmente como plusvalía y que toca pagar aunque la venta del piso, local o terreno haya supuesto pérdidas económicas al propietario.

Para ello, el equipo de gobierno (PP-PA) prepara una modificación de la ordenanza fiscal que regula este impuesto con el objeto de que a partir de 2018 no se liquide la plusvalía siempre que no haya existido un incremento en la venta de ese patrimonio. "De cara al Presupuesto de 2018 estamos estudiando la fórmula para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió la inconstitucional de este impuesto cuando en la transmisión de un inmueble se hubiera vendido con pérdidas", anunció el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP) quien aclaró que "van a estudiar la forma de modificarla dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento". "Lo ideal sería que el Gobierno hiciese una modificación express de la normativa de Haciendas Locales en lo que se refiere al apartado de las plusvalías para que todos los ayuntamientos lo hicieran de la misma forma y no improvisando. De esta forma, no se crearía inseguridad jurídica al ciudadano", opinó el regidor.

Salado también especificó que esta modificación también abarcará a aquellas situaciones generadas por mortis causa, sobre todo en línea directa y para la persona que haya quedado viuda viviendo en la misma casa. "Esto es algo que se recoge en el acuerdo de investidura con Ciudadanos pero que también hemos reivindicado cuando estábamos en la oposición. Así que estamos trabajando para eliminarlo", manifestó el regidor. "No podemos estar luchando contra un impuesto tan injusto como es el de sucesiones y que el PP en Andalucía va a conseguir eliminar, y que luego te claven con la plusvalía por algo que tampoco supone un incremento económico. Encima de la pena de perder un ser querido, te obligan a pagar 2.000 ó 3.000 euros. Eso también queremos quitarlo", aseguró.