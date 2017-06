Rincón no quiere ser ciudad dormitorio

Rincón de la Victoria es el tercer municipio más joven de la provincia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde hace casi dos décadas, muchas parejas han ido eligiendo esta localidad cuya distancia con la capital de Málaga apenas es de 13 kilómetros. Así surgieron urbanizaciones como las de Parque Victoria, Añoreta y otras tantas en Torre de Benagalbón, que hasta entonces era el núcleo urbano menos desarrollado urbanísticamente. Esta proximidad le ha hecho que sea considerada por muchos "una ciudad dormitorio".

Ahora la Asociación de Empresarios Hosteleros del Municipio de Rincón de la Victoria se ha revelado y ha iniciado una campaña que lleva por lema "Sí a un municipio vivo". Junto a ellos otros colectivos de comerciantes como la Acerv y el del Círculo de Empresarias apoyan la iniciativa que en distintas plataformas y en la calle han recogido alrededor de 2.000 firmas.

"Nuestro municipio, Rincón de la Victoria, es un lugar privilegiado tanto por su cercanía a la capital de Málaga, como por su entorno, las playas, las alternativas de ocio, la oferta deportiva o por su riqueza arqueológico. Pero se gestiona como ciudad dormitorio, donde el empleo se complica a pesar de su gran potencial, y donde la economía del municipio se ensombrece por la falta de apuesta por un municipio vivo", explicó el presidente de Aehmrv, Óscar Salado, quien insistió en "la falta de oferta de actividades familiares de música y ocio".

A este respecto, hizo referencia a la normativa andaluza, actualmente en trámites de modificación que impide que los bares con terraza tengan música en directo, y a "elevado control al que están sometidos por parte de l Policía Local". "Por supuesto que queremos cumplir con la legalidad vigente pero también hay que buscar un equilibrio entre el descanso de los visitantes que vienen quince días y los empresarios que tenemos que ganarlos la vida".

La campaña recoge una decena de líneas que resumen el concepto que los empresarios quieren trasladar a los residentes. "Soy vecino y digo sí a las terrazas, al empleo, a una ciudad turística, a los servicios, a los conciertos. Quiero vida. Stop Ciudad Dormitorio".

Por su parte, Consuelo López, portavoz del Círculo de Empresaria añadió que "aquí no hay industria y son muchas las empresas y comercios del municipio las que se beneficiarían de una mayor oferta de ocio e infraestructuras. Nosotras apoyamos esta iniciativa porque desde hace ya un año revindicamos que todo lo que se necesita, se encuentra en Rincón de la Victoria, para animar a los vecinos a participar en la vida social y económica del municipio".

Con respecto al concepto de "ciudad dormitorio", el alcalde Francisco Salado no considera que sea "un término a despreciar". "Rincón de la Victoria no puede obviar que ha crecido alrededor de Málaga. Muchas personas que la tenían como segunda residencia han decidido fijarla aquí y eso no es mal. Para ellos ya es su pueblo y son también integrantes del municipio. Eso ha enriquecido a Rincón que sigue conservando su identidad pero que ha recibido nuevas aportaciones", comentó el regidor quien animo a todos los colectivos y vecinos a seguir consiguiendo todos juntos "ser el municipio atractivo que somos".

"No es cierto que no haya actividad en verano. Eso no es justo. Tenemos ferias en La Cala, Rincón, Torre de Benagalbón y la verbena de Granadilla. El Festival de la Comedia y el de la Zarazuela. Teatro en la sala Las Musas. Yo creo que es muy potente y todos hacemos un gran esfuerzo por conseguirlo".