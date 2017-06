Rincón vuelve a salir a las calles por la construcción del instituto

La comunidad educativa de Rincón de la Victoria volvió ayer a salir a las calles para exigir a la Junta de Andalucía la construcción del cuarto instituto del municipio. Han pasado cuatro años desde que iniciaron las protestas ante la necesidad de levantar un nuevo centro que desbloqueará la situación de masificación que sufren los tres que se reparten entre el núcleo principal y La Cala del Moral. Han pasado veinte días desde que a consejería de Educación les asegurase que la licitación de los trabajo se publicarían en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 15 de mayo. Ya saben que tampoco estará ejecutado para el curso 2017 / 2018 pero lo que no quieren es llegar al 2019 buscando fórmulas en el resto de centros para poder albergar a todos los estudiantes de la localidad.

A las 11:30 partían desde la emblemática Casa Fuerte Bezmiliana hasta la plaza Andaluz, frente al Ayuntamiento a través de la avenida del Mediterráneo, antigua N-340. Tras la pancarta principal se unían más de 1000 voces de padres, profesores, alumnos y colectivos que clamaban por la construcción del que será el cuarto instituto del municipio y que irá ubicado en Torre de Benagalbón. Todas las proclamas iban en la misma dirección: "Instituto ya queremos porque en clase no cabemos", "No a la masificación", "Somos niños, no sardinas". Instituto ya".

"Todos los institutos están doblando o triplicando su capacidad y eso incide, directamente, en la calidad educativa de los alumnos", aseguraron desde la Plataforma por la Educación de Rincón de la Victoria (Rincón Educa) que como ejemplo relataron que "el CEIP Josefina Aldecoa tiene aulas prefabricadas instaladas en uno de los patios del centro para alumnos de ESO; y otros como el IES Bezmiliana tienen más de 1.500 alumnos, una cifra que dobla el número de estudiantes para el que está hecho el centro". Para los participantes, "la situación es insostenible".

Según explicaron, "el último inconveniente tiene que ver con los plazos. La Junta tiene pendiente la licitación de las obras de construcción del nuevo instituto. Sin embargo, varios problemas administrativos relacionados con la instalación eléctrica están retrasando el trámite para sacar a concurso la ejecución del centro". "La idea es tenerlo para el curso 18/19 aunque desde Rincón Educa vamos a insistir para que no haya más retrasos", advirtieron desde este colectivo.

La manifestación que estuvo animada por una batucada acabó en la plaza del Ayuntamiento donde se leyó un manifiesto. Posteriormente muchos de los participantes acudieron a la playa para darse "un baño reivindicativo" y ·"mojarse por la construcción del centro". En la última reunión que mantuvieron los miembros de la plataforma Rincón Educa en la que decidieron la convocatoria de movilizaciones no descartaron iniciar acciones judiciales contra la consejería de Educación por razones de inseguridad en los centros derivadas de la masificación.