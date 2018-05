Robert De Niro inaugura en Marbella el Hotel Nobu que gestiona junto al chef japonés

El actor y director estadounidense Robert de Niro inauguró ayer en Marbella el hotel Nobu, ubicado en el interior de Puente Romano, que gestiona junto al chef japonés Nobuyuki Matsuhisa y el productor de Hollywood Meir Teper. "Es un honor estar en España, como siempre, país al que me encanta venir", afirmó De Niro al comienzo de su intervención, en la que recordó sus inicios en el mundo gastronómico hace ya tres décadas cuando abrió su primer restaurante en Nueva York, el Tribeca Grill.

Amante de la buena cocina, fue hace 15 años en San Diego, California, cuando se decidió a abrir su propia línea de restaurantes junto con su ahora socio, el chef Nobu, que da nombre a la firma, Primero solo con restaurantes y más tarde con hoteles repartidos por todo el mundo. "Estábamos en el Hard Rock Café de San Diego y nos preguntaban sobre la comida pensé: ¿por qué le voy a hacer el trabajo a Hard Rock Café? Y así abrimos nuestra propia línea de restaurantes y así comencé a trabajar con Trevor Horwell y con Nobu", expresó. "Estoy muy ilusionado con su trabajo y hemos seguido creciendo desde entonces", señaló.

La nota de humor la puso al ser preguntado sobre qué le pondría al presidente de los EEUU, Donald Trump, para comer en su restaurante, a lo que respondió que "no me importa qué comida le gusta. Si Donal Trump va a uno de mis restaurantes yo me marcho de allí". El chef japonés, por su parte, aseguró estar "muy contento" de estar en Marbela. "Estuve aquí el año pasado, cuando todavía no estaba terminado el restaurante verlo ahora abierto es para mí especialmente emocionante", comentó, a la vez que destacó la calidad de los productos de la zona.

Por último, el productor de Hollywood Meier Teper anunció que la cadena hotelera, que ya cuenta con establecimientos en Ibiza y Londres, inaugurá un nuevo hotel en Barcelona en 2019. Nobu Hotel Marbella se define como un establecimiento de lujo dirigido al público adulto.Cuenta con un total de 49 habitaciones y suites con superficies que oscilan entre los 45 y 120 metros cuadrados y el objetivo es ampliar el número hasta las 81 habitaciones a mediados del próximo año.