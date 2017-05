Salud recupera el proyecto del chare de Mijas prometido hace 12 años por Chaves

La Consejería de Salud ha recuperado el proyecto de un hospital en Mijas. La infraestructura fue comprometida hace 12 años por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y había quedado aparcada debido a la falta de disponibilidad presupuestaria durante la crisis. Se trata de un centro hospitalario de alta resolución ideado para dar cobertura a ese municipio y a Fuengirola. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, avanzó ayer que están estudiando la adaptación del plan funcional de cara a una reunión con el alcalde mijeño.

"Vamos por buen camino, en la primera reunión que hemos tenido hemos puesto las bases para poder trabajar con la visión del nuevo programa funcional adaptado a las necesidades actuales", dijo Alonso en Mijas donde mantuvo un encuentro con profesionales del Distrito Sanitario Costa del Sol. El consejero afirmó que una vez que se reúnan en breve podrá "plantearle cuál va a ser el futuro y cómo lo vamos a plantear con un cronograma un poco más cerrado".

El chare de Mijas fue anunciado en 2004 junto con el de Estepona. Al año siguiente se firmó un convenio con el Ayuntamiento, que entonces estaba en manos del PSOE, por el cual el Consistorio se comprometía a aportar las plusvalías de un proyecto urbanístico de 6.000 viviendas en el entorno para costear su construcción. Pero cuando llegó el Partido Popular al gobierno muncipal, se negó a dedicar esos fondos a hacer el chare. "Ni aunque la Junta sea del PP", llegaron a decir por entonces desde el Ayuntamiento.

Durante varios años, Salud defendió la aplicación del convenio, pero la Administración municipal se mantuvo en su negativa. Luego llegó la crisis. La Consejería dijo que sólo acabaría los proyectos en marcha, pero que el resto quedaban aplazados pendientes de disponibilidad presupuestaria. Y como no en Mijas no se había puesto ni un ladrillo, el proyecto quedó guardado en un cajón. Ahora, se vuelve a poner sobre la mesa. El de Estepona, en cambio, va más adelantado. Alonso recordó ayer que ya se ha sacado a licitación, por lo que su construcción comenzará en breve. El consejero también ser refirió al tercer centro para Málaga capital. Al respecto defendió que si la Consejería hiciera ahora un planteamiento de cuál es la mejor opción no se estaría respetando el trabajo "concienzudo" que realizan los profesionales junto a los sindicatos en el grupo de trabajo. "Creo que ese debe ser el camino, y una vez que esté finalizado presentaremos a propuesta del grupo cuál es la mejor opción para darle respuesta a las necesidades sanitarias del conjunto de la provincia de Málaga", subrayó.