San Pedro Alcántara reforzará su plantilla con 120 nuevos trabajadores

Aunque con un resultado ajustado con tan solo cuatro votos de diferencia, los 31 miembros del Consejo Consultivo de la formación sampedreña respaldaron la gestión del alcalde socialista, José Bernal, al frente del Ayuntamiento hasta el año 2019. La opción de continuar el pacto de izquierdas obtuvo 16 votos frente a los 12 favorables de presentar una moción de censura que le devolviera la alcaldía a los populares de Ángeles Muñoz. Además, hubo dos votos en blanco y uno favorable a pasar a la oposición. El resultado, sin embargo, contrasta con el obtenido hace dos años cuando se debatió por primera vez la investidura del alcalde, con 24 votos a favor de Bernal y tres en contra, lo que pone de manifiesto, en parte, el desencanto con la gestión del tripartito, aunque finalmente se decidiera en favor de quienes apostaban por concluir el proceso de cambio iniciado hace dos años.

La continuidad del pacto les permitirá a los sampedreños dotar a la tenencia de alcaldía de más autonomía a través de una revisión del decreto de autonomía firmado al inicio del mandato. Esta ha sido sin duda una de las principales líneas de negociación en estos últimos meses, pero una autonomía pasa por dotar de medios tanto materiales como humanos para el buen desarrollo de la gestión municipal. De ahí que la segunda de las reivindicaciones de OSP y de los acuerdos alcanzados tras la revisión del pacto sea la incorporación de 120 nuevos trabajadores a la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, principalmente a través de bolsas de empleo, pero también de planes verdes y de mantenimiento de playas o a través de una redistribución de la plantilla municipal. Asimismo, se acordó dotar al municipio de más servicios, como nuevas maquinarias de limpieza, ya que las actuales son muy antiguas y algunas no funcionan correctamente, e incluso nuevas dependencias municipales. La aprobación definitiva del Reglamento de Distritos también incluirá importantes avances para la autonomía de San Pedro, que le permitirá contar con un presupuesto propio y decidir adónde se destinan los recursos asignados.

Todo ello, como recordaron los ediles Manuel Osorio y Rafael Piña, sin olvidar los acuerdos adquiridos del acuerdo anterior, como las obras del ambulatorio, con una inversión de 4,3 millones de euros, cuyos trabajos deben comenzar en la primera quincena de febrero y concluir a finales de 2019, y las de la pasarela peatonal sobre la carretera A-397, que supondrá una inversión de 332.861 euros. Ambas obras deberán ser realizadas por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, las declaraciones de Manuel Osorio durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la noche anterior, en las que aseguraba que "no nos volveremos a reunir con Costa del Sol Sí Puede" acabó por tensar aún más la relación con la formación morada. El portavoz de la marca blanca de Podemos en el municipio, José carlos Núñez, tildó dicha postura de "actitud autoritaria" y le respondía a través de la redes sociales: "Dice Manuel Osorio que ya no se va a sentar más a negociar con Podemos Marbella-San Pedro. Y digo yo, cuando necesite nuestros votos, ¿qué espera que votemos porque sí, nos guste o no nos guste su propuesta? ¿Que acatemos su dictado y votemos lo que él diga por su cara bonita?"