San Pedro anula la consulta sobre la peatonalización de Marqués del Duero

El PSOE pregunta por los gastos de la consulta

El secretario general del PSOE de San Pedro, Manuel García, calificó de "espectáculo contínuo y ridículo absoluto" el procedimiento del sondeo y se preguntó quién responderá por los fondos que se han invertido en la puesta en marcha de la encuesta. Al mismo tiempo, García exigió conocer "a día de hoy cuál iba siendo el resultado de la consulta" ya que "mucho nos tememos que las cosas no le estaban saliendo muy bien y en este caso no tenía capacidad de repetir la consulta diez días después si el resultado no le gusta". Por otro lado, agregó que desde el P "no estamos a favor ni en contra de la peatonalización, porque desconocemos los informes técnicos, la viabilidad, las alternativas o el plan de fomento comercial", entre otros datos previos para llevar a cabo una peatonalización. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Díaz, consideró que "la anulación es el esperpéntico colofón a una consulta que nació como coartada para intentar justificar un proyecto que se promovió sin la planificación tñecnica ni la participación ciudadana necesarias". Asimismo, sobre las razones argumentadas por Piña para anular la consulta, esgrimió que "son ellos como promotores de la consulta quienes tenían que haber garantizado este extremo antes de poner en marcha ningún proceso".