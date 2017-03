Santiago Martín renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Mijas

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mijas, Santiago Martín, ha registrado este jueves su renuncia al acta de concejal. Se trata de una decisión personal que ya ha comunicado al presidente provincial de la formación, Elías Bendodo, para no perjudicar así al partido ante la polémica surgida esta semana a propósito de lo que considera un "montaje descarado orquestado por el portavoz de Costa del Sol Sí Puede Tic Tac (CSSPTT), Francisco Martínez".

“Doy este paso al lado voluntariamente porque lo último que quiero es perjudicar a mi partido. Se ha visto y escuchado claramente que jamás ofrecí a Martínez ningún puesto de trabajo a cambio de que apoyara una moción de censura. No tiene sentido porque con su voto no hacíamos nada (11+1+0), no sumaríamos los trece de la mayoría absoluta. Martínez me ha engañado y yo siempre he actuado de buena fe. Ahora me defenderé sin la presión mediática de la política”, ha dicho Martín.

El ya exconcejal popular ha querido dejar claro antes de anunciar su decisión que “fue Francisco Martínez quien me pidió primero la reunión que luego celebramos el pasado martes”. Al mismo tiempo, afirmó que accedió a dicho encuentro “sabiendo en todo momento que aunque habláramos de una moción de censura, ésta sería totalmente inviable, ya que no sumábamos los trece votos”.

En cuanto al trabajo que Martínez asegura que le ofreció, Martín explica que el edil podemita “ha terjiversado todo y ha aportado las grabaciones de forma interasada para construir un relato que le favoreciera”.

“Insisto: En ningún momento le ofrecí un trabajo a cambio de su apoyo en una moción de censura, como también queda claro con las grabaciones publicadas. Lo que pasó realmente, es que, durante el viaje de vuelta en mi coche, Martínez me comentó reiteradamente que su situación finaciera era muy mala, que tenía muchas deudas y que le asustaba su vida laboral una vez concluyera el mandato municipal. Fue entonces, al pasar por delante de la citada empresa, que se ve desde la A-7, cuando le ofrecí a título personal y como muestra de respeto, ayudarle a conseguir un trabajo en la referida compañía. Si llego a pasar por delante de otra, posiblemente hubiera hecho lo mismo con tal de tranquilizarlo. Que le haya dado la vuelta de esta manera, da muestra del montaje tal vil que ha fabricado para perjudicar a mi partido”, ha asegurado.

Por último, Santiago Martín ha querido dejar claro que “vivo y seguiré viviendo en Mijas, que soy una persona íntegra y de probada reputación y que en ningún momento ha habido ánimo de lucro en ninguna de mis acciones como concejal”. Igualmente, ha manifestado que “soy un hombre de partido que sigue sus jerarquías” y que “nadie en el PP, ni a nivel local ni autonómico, me ha ordenado que negocio moción de censura alguna.