Aquella Semana Santa de los años 60

Hoy rondan los 65 años y muchos de ellos no se acuerdan de aquel curso del 58. Otros, los que siempre permanecieron en el pueblo no han dejado de verse en sus calles o en los bares donde toman el café de la mañana. Alguna vez ya habían comentado historias del colegio pero no de la que ayer eran protagonistas. Tenían una cita en el Museo de Nerja.Y es que en sus instalaciones recibieron una sorpresa de manos de la Fundación Cueva de Nerja. Una vuelta al pasado con la que muchos rieron, otros lloraron, y sobre todo hubo muchos abrazos y recuerdos. La nostalgia llenó la sala cuando supieron que hacían allí. Una exposición que bien podía haber sido hace 60 años.

Fue un 27 de marzo de 1958 cuando 30 alumnos del colegio de Nerja hicieron un dibujo de lo que ellos pensaban que era el Monte Calvario con las tres cruces, el soldado romano Longinos y la figura de Jesucristo resucitado. Todos ellos estaban firmados y fechados. Al cabo del tiempo, ese material escolar apareció en una casa ubicada en calle Carabeo, donde estaba en esta época el colegio de los niños. Un pintor sueco afincado en Nerja, Erik Tonsberg, alquiló esta vivienda y los encontró en el desván. Los donó al Museo y, en conmemoración del 60 aniversario de la realización de los mismos, se mostró en la sala de conferencias. Todos ellos pudieron ser convocados gracias a que los dibujos estaban firmados, y por tanto, se conocía su autoría. No sabían que se iban a encontrar ya que el acto preparado por la Fundación Cueva de Nerja era sorpresa. Recibieron una copia de los originales para que no olvidaran ese momento de reencuentro y del vivido entonces cuando eran unos niños.

En el acto de inauguración de la muestra "Semana Santa de antaño" en la que estuvo el director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, también se les mostró un vídeo sobre la educación en España y en Nerja en esos años en los que eran escolares.

Desde el espacio expositivo explicaron que esta acción se enmarca dentro de la campaña de concienciación emprendida por el espacio cultural para que todas las personas que dispongan de algún objeto o documento de interés para ilustrar la historia de Nerja puedan contribuir con sus aportaciones a los fondos de la colección museográfica. Durante el acto rasladaron su agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado en la organización de la muestra y la localización de los autores, como la historiadora Victoria Fernández, el Centro de Educación de Adultos y el Hogar del Jubilado de Nerja, Som Cerezo y José del Rosal.