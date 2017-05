Setenta artistas se presentan al Concurso Internacional de Murales de Estepona

Un total de 70 artistas han presentado sus propuestas para participar en el I Concurso Internacional de Murales Artísticos, organizado por el Ayuntamiento de Estepona, con la colaboración de la Obra Social La Caixa. Entre los proyectos presentados, además de creaciones de artistas españoles, se encuentran obras de artistas de nacionalidad italiana, alemana, francesa, polaca, cubana o argentina. De entre todos ellos, el jurado seleccionará a diez para que ejecuten de forma simultánea en diferentes puntos de la ciudad sus obras del 10 al 20 de julio. "Será una experiencia artística singular porque los ciudadanos y visitantes podrán seguir la creación y desarrollo de una decena de obras de gran formato", señaló el alcalde, José María García Urbano, quien valoró positivamente el interés que ha despertado esta iniciativa cultural que pretende abundar en la apuesta por la cultura y la mejora de la ciudad. El certamen contará con un primer premio dotado con 10.000 euros y un segundo premio de 5.000 euros.

Paralelamente, el Ayuntamiento pondrá en marcha el Concurso de Murales para Jóvenes Artistas de Estepona, para el que se han recibido un total de nueve propuestas. Ambos concursos acercarán a medio centenar el número de murales artísticos sobre las fachadas de los edificios que tendrá el municipio. El Ayuntamiento puso en marcha esta iniciativa en el año 2012, convirtiendo fachadas de edificios en lienzos de gran formato. El proyecto cuenta con obras de diferentes artistas y estilos, entre las que destaca Regando el Jardín, una obra hiperrealista en la que una niña riega con una manguera el árbol que está plantado en la avenida Andalucía. Un juego visual que no deja indiferente a vecinos y visitantes. O Reflejos del Jardín, un auténtico jardín vertical al que no le falta detalle y que llena de colorido las fachadas del entorno del orquidario. Un mural dedicado a los niños refugiados, titulado In Memoriam, obra conjunta de Pilar Castañón y María Romero; otro que reivindica la lucha por la igualdad de género, Sueños de Libertad, de Francisco Alarcón; y otra en homenaje a Cervantes por el 400 aniversario de su muerte, Quijote del siglo XXI, de Curro Leyton, son otras de las obras que completan el catálogo, entre otras de una larga lista de artistas que, de un modo u otro, han contribuido a la creación de un museo al aire libre en Estepona.