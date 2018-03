Solicitan un servicio de urgencias para el centro de salud de La Cala del Moral

El Pleno de Rincón de la Victoria aprobó ayer por unanimidad una moción para solicitar a la Junta de Andalucía que implante en el centro de salud de La Cala del Moral un servicio de urgencias y de ambulancias 24 horas. La propuesta a la que se sumaron todos los grupos municipales partió de IU cuyo portavoz, Pedro Fernández defendió que esta medida también serviría para descongestionar el del núcleo principal que "está desbordado". "Esto se une a la situación en la que queda el municipio en los meses de verano cuando la población se multiplica. Los vecinos quedan desatendidos porque las ambulancias han tenido que salir a hacer traslados al hospital o atenciones domiciliarias", argumentó Fernández quien también mencionó a aquellos que no tienen vehículo para desplazarse hasta el de Rincón de la Victoria.

También criticó que la matrona que realiza el programa de preparación al parto lo haga en el pabellón cubierto de Torre de Benagalbón, "sin las condiciones adecuadas, sin intimidad, excesivo ruido y mucha luz". "No se atienden las vacantes cuando el personal se va de vacaciones o bien ponen a enfermeras no especializadas a hacer el trabajo de la matrona, mermando la calidad del servicio", añadió el portavoz de IU quien según dijo "el programa de cirugía menor se hace en una sala no especializada, sin asepsia" y "el servicio de urgencias comparte espacios con consultas con la misma sala de espera, algo que origina malestar e incomodidad en los usuarios".

Desde el PSOE, que también apoyó la iniciativa, defendieron que "sería más efectivo, rápido y de mayor calidad" si se mejorasen los servicios en uno de los dos centros de salud. "Están a apenas un kilómetros así que la cuestión no es dónde este ese servicio de urgencias sino que el que tengamos sea el mejor", expuso el concejal socialista, Antonio Sánchez.