El Starlite será declarado de interés cultural para tener libertad horaria

El festival Starlite será declarado como evento de especial interés público cultural y turístico en el ámbito municipal, lo que le otorgará "seguridad legal" para poder solicitar flexibilidad horaria en el cierre nocturno. El Ayuntamiento de Marbella, a propuesta de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, llevará al próximo pleno una moción para promover esta declaración. Según consta en el documento, el objetivo es "reconocer la singularidad" del festival, que se ha consolidado en la antigua Cantera de Nagüeles como "espacio cultural y de ocio" tras cinco ediciones. Asimismo, el gobierno local ha solicitado a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta la prórroga de la ocupación de dicho espacio, la cantera, para los próximos 9 años.

En el ámbito turístico, han señalado que el evento ostenta la "condición de agente de la marca España", en virtud del acuerdo de colaboración formalizado en mayo de 2013 con el Alto Comisionado del Gobierno para la marca España. Igualmente, cuenta con el reconocimiento de Festival de especial interés general por la Delegación del Gobierno en Andalucía y la misma distinción por parte de la Presidencia de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga. En este punto, han recordado que desde la Diputación de Málaga calificaron a Starlite como "uno de los eventos de ocio y cultura más trascendentes y de mayor retorno de reputación y reconocimiento de marca de cuantos se celebran en España".

IU insiste en que antes la empresa debería cumplir con sus obligaciones

Por su parte, el Ayuntamiento otorgó a Starlite en junio de 2016 la Medalla de la Ciudad de Marbella, aprobada en sesión plenaria en mayo de ese mismo año, y ostenta el sello Marca Marbella por la promoción internacional de España que genera el festival. Ha recibido también el Premio especial Luis Cierco a la Promoción Turística de Marbella, concedido por el CIT, y el galardón Una de las mejores ideas del año, que otorga Actualidad Económica, así como el Premio El Caminante a la Iniciativa Turística, que concede el diario El Mundo.

Frente a estos reconocimientos, el festival ha recibido críticas por algunas formaciones políticas y asociación de bares y discotecas en cuanto a la competencia que ejerce con los establecimientos de ocio nocturno de la zona y el abuso en el horario de cierre al no tratarse de una discoteca sino de un espacio de conciertos. Así, Izquierda Unida (IU) emitió ayer un comunicado en el que exige al Gobierno del PP no llevar dicha moción al pleno hasta que no haga "cumplir a la empresa todos los puntos de los acuerdos que se firmó con la misma", muchos de los cuales, hasta ahora, "no ha cumplido". Para el concejal portavoz de IU Miguel Díaz, la empresa "ha incumplido" la obligación de desmontar las instalaciones desde mediados de octubre. Igualmente, señala que "no ha pagado el canon para el uso del espacio público de la cantera, e incluso lo ha recurrido".

El Ayuntamiento de Marbella reitera que el festival y sus actividades complementarias reúnen todos los requisitos que la legislación vigente exige.