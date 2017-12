Suspendido el juicio sobre la extradición del ex concejal Carlos Fernández en Argentina

La decisión sobre la posible extradición del ex concejal marbellí Carlos Fernández tendrá que esperar. El juicio previsto para el día de ayer fue finalmente suspendido después de que el Juzgado Federal número 2 de la localidad argentina de San Juan recibiera desde España otras cuatro nuevas peticiones de extradición, según adelantó ayer el Diario de Cuyo en la edición digital del periódico. Estas nuevas peticiones, que se refieren a Malaya y a otros tres casos urbanísticos, se suman a las dos ya remitidas por el Consejo de Ministros hace unas semanas. De esta manera, se retrasa la decisión hasta que se estudien los nuevos casos sin que de momento se haya fijado una nueva fecha, lo que podría prolongarse hasta el próximo año. Hasta entonces, el ex edil seguirá detenido en el país austral.

Fernández fue detenido el pasado mes de septiembre, tras entregarse a las autoridades argentinas, poco después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella rechazada la personación de su hermano, el abogado Antonio Fernández, en el procedimiento para instar a la prescripción de sus delitos por su implicación en la Operación Malaya, dentro del caso Saqueo II, en la que se detuvieron a 90 personas por diversas causas de corrupción.

El también ex edil del Partido Andalucista en la localidad desapareció del país en junio de 2006, hace ya 11 años, cuando al parecer se encontraba en Galicia realizando el Camino de Santiago, justo en el momento cuando la Policía trataba de detenerlo por su implicación en la corrupción en Marbella durante la última etapa del gilismo en la localidad. Cuenta con una decena de causas judiciales abiertas en España, en su mayoría en los juzgados de Marbella por asuntos relacionados con el urbanismo de la ciudad durante el gobierno del GIL tras la moción de censura. Desde entonces ha vivido en clandestinidad en Argentina, donde llegó a formar una familia. En concreto, el tribunal federal le acusa de dos presuntos delitos: malversación de caudales públicos y falsificación de documentos dentro de la operación Saqueo II. Y, por otro lado, se le acusa de conceder una licencia de construcción para que una empresa edificara viviendas en un lugar que no estaba habilitado para este fin y si estos delitos están o no prescritos en su país.