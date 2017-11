El TC declara nula la condena al ex secretario municipal marbellí

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la nulidad de la condena impuesta por el Tribunal Supremo al ex secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes por el caso Minutas, sobre las irregularidades detectadas en los encargos realizados por el Ayuntamiento marbellí al letrado José María del Nido. Así, considera que se han vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga absolvió al ex secretario de los delitos por los que fue acusado en esta causa, en la que sí fueron condenados, entre otros, Del Nido y el ex alcalde marbellí Julián Muñoz. La Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que acordó la condena de Barrantes por un delito de falsedad en documento oficial por imprudencia grave, imponiéndole 1.800 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por seis meses.