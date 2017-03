"Todavía se ve difícil que la mujer realice ciertos trabajos"

-se acerca el Día de la Mujer y coincide con la distinción que la Junta de Andalucía le acaba de entregar como primera patrona de una cofradía de pescadores, ¿de qué sirven estos reconocimientos?

-Sirve para hacer visible a la mujer en sectores donde normalmente no se les ubica pero están. Con estos premios están reconociendo a una persona pero al mismo tiempo a todas a las que no se ven. Hablamos de sectores que tradicionalmente han estado muy masculinizados.

Lo más duro es comunicar resoluciones de las administraciones cuando crees que son injustas"

-¿Por qué sigue sorprendiendo que determinados trabajos sean desempeñados por mujeres?

-Porque la sociedad, aunque ha avanzado mucho en igualdad, todavía ve difícil que la mujer realice trabajos que han realizado siempre los hombres a lo largo de los años. Pero no es que haya rechazo, a la vista está que yo soy la patrona de la cofradía de pescadores más importante de la provincia de Málaga, pero sí es cierto que se ve raro. Todavía no estamos acostumbrados o mentalizados, queda mucho que avanzar en igualdad

-Y más si es la jefa

-En mi caso, se ve claramente que no hay ningún tipo de discriminación. Yo estoy aquí porque hubo unas elecciones y fue el sector el que decidió que fuese yo.

-A fin de cuentas, hay que hablar de la valía de una persona

-Sí, se trata de las cualidades que tenga un hombre o una mujer para desempeñar un trabajo.

-¿Es difícil trabajar en un mundo en el que la mayor parte de sus compañeros son hombres?

-Para mí, no. Estoy acostumbrada desde pequeña, por tanto, para mí no lo es, pero entiendo que pueda serlo. En la junta directiva soy la única mujer y soy la que tengo el cargo superior, pero esto no quiere decir que se me trate de distinta manera. Yo a ellos los veo igual que ellos a mí. Soy una persona más del grupo.

-¿Por qué hay tan pocas que se atrevan a faenar?

-No es que no se atrevan, el problema es que es un trabajo muy difícil para conciliar con la familia. Los horarios nuestros son muy distintos a un trabajo en tierra. Se sale a faenar a las seis de la mañana y llegamos a puerto sobre las seis de la tarde, y mientras se vende el pescado te pueden dar las ocho. Así que si tienes familia, ¿cómo haces para cuidarlos? Los inconvenientes no están en embarcar si no por los horarios que no son muy compatibles.

-¿Las nuevas generaciones están interesadas?

-Parece que sí, hay gente joven muy interesada. De hecho hacemos cursos de formación de pescadores todos los años y cada vez hay más mujeres las que vienen a hacerlos.

-¿Qué ha aportado usted a la Cofradía de Pescadores de Caleta, y por ende a la provincia?

-Eso lo tendrían que decir los demás. Yo intento hacer las gestiones lo más convenientes para la cofradía, tanto para el armador como para el marinero. Normalmente yo soy la voz de todos ante la administración, y reclamo lo que ellos me piden.

-¿Qué es lo más duro de su trabajo diario?

-Comunicar las medidas que decide la junta directiva o las resoluciones de las administraciones cuando crees que son injustas. Por ejemplo las normas que el Ministerio tiene establecidas para las paradas biológicas. Hay que decirles a los pescadores que tienen que parar y que probablemente no van a cobrar. Eso es muy duro. De hecho, no han cobrado nada de abril del año pasado cuando se paró el arrastre. No es agradable decírselo a tus propios compañeros.

-Posiblemente, sea entonces, tratar con las administraciones.

-Sí, es lo peor. Le trasladas lo que pensamos y no lo entienden o no pueden entenderlo porque se rigen con las normas establecidas. Tenemos por un lado la Junta de Andalucía, por otra el Gobierno Central y por otro Bruselas que implantan reglas desde sus sillones sin conocer la problemática del sector. Yo lo que pido a las administraciones que nos escuchen y a sus responsables que vengan y vean el día a día de un pescador. Es muy fácil imponer y hacer normas para aplicar que no se adaptan a la realidad. Las sanciones son muy altas, para pagarlas un armador tiene que faenar muchos meses.

-¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

-Ayudas para las paradas biológicas sin tantos requisitos y solución a nuestro distrito marítimo. Hace dos años teníamos a cuatro personas a cargo de él y ahora está cerrado. No pedimos mucho pero al menos que esté abierto diariamente con una persona y no que están mandando desde Málaga a un trabajador una vez a la semana. Imagínate el que está faenando toda la noche y tiene que desplazarse a la Capitanía en Málaga para cualquier gestión.