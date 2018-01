Torremolinos aprueba en Pleno la relación de puestos de trabajo

El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer en un pleno extraordinario la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los empleados municipales. Entre los objetivos de este documento está el ordenar el personal del Ayuntamiento, adaptado a la organización y necesidades de cada área; facilitar la gestión de los recursos humanos actualmente existentes, tanto del funcionario como laboral y eventual; y regularizar situaciones mediante la creación de un régimen especial para determinados colectivos de modo que se garanticen los derechos y la estabilidad en el puesto de trabajo. La moción contó con el voto a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención de Costa del Sol Sí Puede.

Asimismo, el documento, que beneficiará a más de 900 empleados, fue consensuado con todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, según señaló el alcalde, José Ortiz, quien destacó que "esta RPT no hace otra cosa que repercutir en la eficiencia de la administración y mejorar el servicio al ciudadano, ya que esta nueva ordenación responde a las necesidades e intereses de todas las delegaciones, marcando una hoja de ruta para que los recursos sean los más eficientes posibles".

Por su parte, la concejala de Administración Pública, Carmen García, recordó que la aprobación de la relación de puestos de trabajo es una "obligación legal que tiene el Ayuntamiento impuesta por una sentencia del año 2007, incumplida ante la dejadez del anterior equipo de gobierno del PP". De esta manera, queremos también "lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento". Este documento previo "resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos, elaborar la oportuna RPT y definir el sistema de acceso y desarrollo de la carrera administrativa de los empleados públicos en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo", señaló García.

Por otro lado, también se ha aprobado una enmienda presentada por los populares para la creación de una mesa conformada por los técnicos y los representantes sindicales, tanto de la Junta de Personal como del Comité de Empresa para "velar por la seguridad jurídica y la transparencia de los procedimientos", resaltó el concejal del PP Ramón del Cid. Desde el grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede, en cambio, la edil Josefina Serdio aseguró que "no podemos apoyar la RPT porque en su día no apoyamos el manual que ha servido de guía para realizarla por incluir un artículo que vulnera principios constitucionales y porque no responde a nuestro proyecto político", si bien aclaró que "no nos hemos opuesto porque va a ser útil en un principio para los trabajadores municipales".