Torremolinos licita las obras de la segunda fase de la peatonalización

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado recientemente a licitación las obras de la segunda fase de la peatonalización de la plaza Costa del Sol y el tramo de Palma de Mallorca después de que el pasado mes de marzo aprobara la modificación presupuestaria de algo más de 3 millones de euros para la realización de los trabajos. De esta manera, el proyecto diseñado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta, comenzará a materializarse a partir del próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización de los trabajos de la primera fase en la que se ha llevado a cabo la renovación y ampliación de todas las infraestructuras y redes de servicios públicos, como la electricidad, el gas natural, la red de telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y el alcantarillado. "La primera fase ha ido a un ritmo muy bueno porque no han surgido inconvenientes respecto a lo que se había proyectado ya que son trabajos en el subsuelo. Por fortuna se están acometiendo las canalizaciones sin ningún problema y las obras marchan al ritmo previsto, por lo que acabarán en el mes de mayo, coincidiendo con el inicio de las obras de la segunda fase", explicó la concejala de Urbanismo y también portavoz municipal, Maribel Tocón.

Los trabajos no afectarán a la actividad comercial

La portavoz municipal, Maribel Tocón, incidió en que los trabajos realizados durante esta primera fase no han impedido la actividad comercial ni el tránsito de peatones al evitarse intervenir sobre las aceras. "Quien haya ido al centro habrá podido ver que la actividad comercial se ha desarrollado y se sigue desarrollando con absoluta normalidad, con la excepción del comercio que durante un periodo concreto de tiempo se ha podido ver afectado porque ha tenido la obra delante de su negocio, pero tenemos que tener en cuenta que la acera no se ha tocado en esta fase, lo que ha permitido el tránsito normal", expresó. "La realidad es que cuando anuncié el comienzo de las obras que comenzaron el 8 de enero los empresarios estaban en ese momento muy temerosos pero a día de hoy no ha habido ninguna incidencia ni quejas ed los comerciales", agregó la edil. Además, de forma paralela, el Ayuntamiento está acometiendo la reforma de la Cuesta del Tajo y la calle Peligro, con la mejora de la accesibilidad a la playa de El Bajondillo, trabajos que, en este caso, estarán concluidos en el mes de julio. El proyecto comprende el levantamiento del suelo, la acometida de nuevos servicios, saneamiento e infraestructuras y la sustitución de toda la solería por un empedrado artesanal.