Torremolinos pagó 1,3 millones a un único abogado en concepto de servicios jurídicos

El pleno del Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer el inicio de los trámites para determinar posibles responsabilidades en la contratación de servicios jurídicos externos desde el año 1995 a un mismo abogado por valor de 1,3 millones de euros sin procedimiento. "No se trata de un hecho aislado sino, una vez más, de un modus operandi del PP en su etapa de gobierno a la hora de encargar servicios sin ningún tipo de control de contratación", manifestó la portavoz municipal, Maribel Chocón.

También se dio luz verde a la una nueva ordenanza en la que se sustituyen las licencias de obras menores para particulares y empresas por una declaración responsable. Este tipo de actuaciones son aquellas que tienen escasa entidad técnica, como por ejemplo la apertura de huecos para puertas o ventanas que no alteren sustancialmente fachadas, la sustitución de zócalos o cualquier otra que no suponga un impacto urbanístico notable. "Con este nuevo paso consolidamos a nuestro ayuntamiento dentro del espíritu comunitario y poco intervencionista y nos sitúa a la vanguardia de los municipios del entorno", ha continuado Tocón. "Tanto es así que esta ordenanza no establece las obras sujetas a declaración responsable, sino que determina las que no están sujetas a licencia de obras, un planteamiento novedoso en el que nuestro municipio es pionero", aclaró Tocón.

También se aprobó una moción de Ciudadanos para solicitar al órgano competente la incoación del expediente de revisión de oficio del proyecto de reparcelación del sector conocido como Campo de Golf, así como elevar el informe jurídico realizado por el Ayuntamiento al Consejo Consultivo de Andalucía para su dictamen.