Torremolinos se moviliza para reclamar una estación accesible

Dolores y Genoveva son dos vecinas de Torremolinos que no pueden acceder en silla de ruedas a la estación de tren de La Nogalera. Ambas reconocen que para viajar en tren desde el municipio deben desplazarse hasta otras paradas de la localidad, como la de La Colina o El Pinillo, lo que les supone un verdadero calvario. "La parada de La Nogalera me pilla al lado de casa y sin embargo no la puedo coger porque es imposible acceder a ella si eres minusválido", explica Dolores González. Es una situación que sufren a diario vecinos y visitantes con movilidad reducida, padres con carritos de bebé o turistas con maletas ya que la estación carece de ascensores y las escaleras mecánicas funcionan únicamente en sentido ascendente.

Es por eso que tras casi una década de reivindicaciones y promesas incumplidas, los vecinos salieron por primera vez ayer a la calle para exigir el inicio de unas obras tan necesarias en materia de accesibilidad en la localidad. "Queremos un ascensor que llevamos diez años esperando, no creo que estemos pidiendo nada del otro mundo", expresa Bautista Pelaz, vecino de Torremolinos. "Es impensable que en una ciudad turística como Torremolinos no se cumpla algo tan básico como la accesibilidad de todos los ciudadanos y los que lo sufrimos somos los vecinos que nos vemos obligados a desplazarnos a otras paradas o a usar otros medios de transportes teniendo una parada de tren tan cerca de casa", comenta Cristina López, vecina.

Así, pese al anuncio de la licitación de los trabajos por parte de Renfe, los diferentes colectivos coinciden en que "eso no nos garantiza que las obras vayan a comenzar, hasta que no veamos las máquinas no nos lo creeremos", expuso José Javier González, quien portaba un cartel en el que podía leerse "Cansados de engaños y promesas, estación accesible ¡ya!" o "Tren accesible para que todos podamos viajar".

"No dejaremos la calle libre hasta que lleguen las máquinas" o "Queremos ascensor" fueron algunos de los cánticos que pudieron escucharse ayer en la plaza de La Nogalera, donde se congregaron decenas de vecinos, asociaciones y partidos políticos. "La sociedad se moviliza ante una demanda histórica, que no es otra que una estación que recibe cada año un millón de personas no cumpla algo tan sencillo y necesario como la accesibilidad, y esto se viene reclamando por la ciudadanía desde hace algo más de diez años", manifestó ayer el alcalde, José Ortiz. "Cuando los turistas llegan a la Costa del Sol se encuentran con un espacio que es absolutamente impropio para una ciudad que vive del turismo y que hace que ni los vecinos ni las personas que vienen desde fuera con problemas de movilidad puedan acceder", señaló, por su parte, el diputado nacional de Podemos, Alberto Montero. Por último, el concejal de Izquierda Unida, David Tejeiro, quien se mostró satisfecho de la respuesta ciudadana, avanzó que en las próximas semanas continuarán las reuniones con los diferentes colectivos implicados en la plataforma para concretar nuevas movilizaciones.

Por su parte, el PSOE anunció que registrarán iniciativas parlamentarias para conocer el estado en que se encuentra el proyecto.