Torremolinos se pone de moda

Son las 15:47. La hora del café, o de la siesta. Lucía opta por lo primero y se sienta en una de las mesas del bar Jerez, en plena plaza Costa del Sol, haciendo esquina con la avenida Palma de Mallorca, justo frente a la entrada de la calle San Miguel, como siempre abarrotada de turistas. Hace calor, así que lo pide con hielo y deja que se disuelva un poco. Mientras le da vueltas con la cucharilla recuerda que ya hace año y medio que no pasa ningún coche por esa avenida, no hay ruidos de vehículos ni tampoco humos, aunque aún se le hace raro pisar el asfalto. Como a Juan, que aún mira para ambos lados de la carretera antes de cruzar; o Cristóbal, que camina por la acera como buen animal de costumbres. Y se pregunta cómo quedará todo aquello después de las obras. Y es que apenas quedan unos meses para que den comienzo los trabajos que supondrán la total transformación del centro de Torremolinos. El arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta mostraba públicamente hace una semana su proyecto de peatonalización de la principal arteria de la ciudad dispuesto a recuperar el esplendor de épocas pasadas y que parece no dejar indiferente a nadie. "Vamos a tener un centro muy bonito. Solo con el cerramiento de la carretera ya hemos ganado mucho, no hay ruidos, ni humos, y los niños pueden jugar tranquilamente en la carretera mientras los padres toman algo en las terrazas, pero todavía nos queda el último empujón hasta verlo transformado de verdad", comenta Agustín Pedraza, de la marisquería La Chacha, apenas a unos metros más allá del bar Jerez y con 67 años de historia a sus espaldas. "Tal y como está ahora mismo la calle no es todo lo atractivo que debería ser pero el proyecto es muy ilusionante a largo plazo", agrega, por su parte, Francisco Ávila, de Confecciones Sobrinos Ávila, en la calle San Miguel.

Pero lo cierto es que los resultados de la peatonalización han empezado a verse mucho antes del comienzo de las obras con la compra de locales vacíos -ya apenas quedan dos de ellos en la avenida Palma de Mallorca-, o la llegada de grandes firmas y restauradores a la zona, como McDonald's. "Los empresarios han sabido captar la importancia que tiene la peatonalización de un municipio turísitico como Torremolinos", señaló el alcalde de la localidad, José Ortiz, quien recordó que el Ayuntamiento invertirá un total de 3,8 millones en este proyecto, que contempla además la rehabilitación de la Casa María Barrabino. Está previsto que los trabajos comiencen este otoño y se puedan inaugurar antes del verano del próximo año. Entre algunos de los principales elementos más llamativos del proyecto destaca la instalación de una gran pérgola en la parte central de la plaza que recuerda al Palmeral de las Sorpresas de Málaga. También se recuperarán elementos identitarios de la historia de la ciudad, como la fuente de piedra, que se trasladará a su primitivo emplazamiento. "Va a suponer un antes y un después. La ciudad va a recuperar un espacio para su disfrute que se ha llenado de tiendas y comercios y donde ha vuelto la actividad", manifestó Ortiz, y aseguró que "todo esto es fruto de dos años de trabajo desde las distintas áreas del Ayuntamiento en una ciudad que había estado dormida durante mucho tiempo y que había que reactivarla, que renovarla, y conseguir que esta ciudad que se mide por un turismo basado en el sol y playa tuviera más contenido".

También el presidente de la Asociación de Comerciantes de Torremolinos (ACET), Juan Vallejo, se mostró partidario del proyecto. "Me gusta porque lo que se busca con la peatonalización es que la plaza Costa del Sol vuelva a ser un punto de encuentro para turistas y residentes. Ya será una responsabilidad de las administraciones, de la asociación y de los propios comerciantes implicados que busquemos vías para que los compradores y viandantes tengan motivos para ir al centro", expuso. "El proyecto recoge también la propuesta de la ACET de devolver la fuente a su emplazamiento original, e incluso se habla de hacer un monumento al guardia municipal del queso como se le llamaba, que era el guardia de circulación que desde una peana dirigía el tráfico de la calle San Miguel y la plaza Costa del Sol", apunta este empresario torremolinense que precisamente se crió en la esquina de la plaza con la calle San Miguel. Al mismo tiempo, Vallejo hizo hincapié en los distintos convenios alcanzados con el Ayuntamiento y los propietarios de los aparcamientos privados del centro por lo que aquellos que bajen a hacer sus compras en coche podrán aparcar gratis en alguna de las más de 1.500 plazas puestas a su disposición.

Pero que Torremolinos está de moda no solo se explica por la llegada de nuevos locales a la plaza Costa del Sol sino en la expectación que el proyecto de peatonalización está generando en las grandes marcas y los inversores. Como es el caso del sector hotelero, que en los últimos años viene realizando una importante inversión para renovar la planta existente en la localidad, ofreciendo mejores servicios dirigidos a un público de un mayor poder adquisitivo, rompiendo la barrera del todo incluido. "El sector hotelero ha hecho un gran esfuerzo en renovar su planta y algunos hoteles ya ofrecen servicios de hasta cinco estrellas con suites. Y gracias a eso empieza a llegar a la ciudad un tipo de turismo mucho más exigente y de un poder adquisitivo mucho más alto del que teníamos", indicó el regidor. Entre algunas de estas importantes inversiones se encuentran la remodelación del hotel Pez Espada, que ha puesto en marcha un anexo de cinco plantas con una treintena de junior suites tras una reforma de cerca de cinco millones de euros. A esta se suma la reapertura del Hotel Palia Las Palomas en julio del año pasado tras invertir 2,6 millones de euros en la reforma de sus 286 habitaciones; o la también reapertura del Hotel Don Paquito, en la avenida del Lido, como The Essence Boutique hotel & spa by Don Paquito tras una inversión de seis millones de euros, entre otras, como las actuaciones llevadas a cabo por el Hotel Meliá Costa del Sol, que se prolongarán hasta 2018. También destaca la llegada de nuevos modelos de negocios dirigidos a un público concreto, como la apertura en enero de este año del segundo hotel de España destinado al turismo árabe con distintivo 'halal' -el otro se encuentra en Marbella-, el Costa del Sol Torremolinos Luxury Boutique Hotel; o la llegada del Hotel Ritual tras la compra y reforma del antiguo Stella Polaris, como establecimiento especializado en el turismo LGTBI, el primero de estas características en la provincia, tras una inversión de 42 millones de euros. "Hemos hecho una rehabilitación integral del edificio y hemos cambiado absolutamente todo, no queda nada del anterior, y hemos introducido nuevos servicios como un gran spa y una terraza en la novena planta con una piscina nudista a ciertas horas", explicó David Taboas, director del hotel, que en los próximos meses espera pasar de aparthotel de tres estrellas a hotel de cuatro estrellas.

Otros, como la cadena de hoteles Sol Don invertirán entre 2017 y 2018 cerca de 22 millones de euros en la reforma total del Sol Don Pedro y Sol Don Pablo, a las que se sumará el próximo año el Sol Don Marco; y el Sol House Hotel, antiguo Aloha Puerto, se presenta esta temporada con todas sus habitaciones y fachada reformadas tras cuatro años de reforma que concluirán en 2018. En total se calcula una inyección cercana a los 150 millones de euros en los últimos cuatro años solo en la reforma de la planta hotelera de Torremolinos. En cuanto a número de turistas, la ciudad espera recibir este verano, de junio a septiembre, alrededor de 60.000 viajeros más que el año pasado, lo que supone un incremento del 15% con respecto a 2016.

Otro de los proyectos aún pendientes y que igualmente transformarán la fisionomía de la ciudad será la construcción y posterior puesta en marcha del futuro centro comercial de la cadena británica INTU, aún pendiente de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para iniciar las obras y que según el alcalde espera que pueda ser aprobado a finales de este mismo año. La semana pasada se daban a conocer los primeros bocetos del proyecto, que supondrá una inversión de alrededor de 600 millones de euros, y que contempla un circo permanente, un acuario, una piscina de olas, una pista de esquí, un túnel del viento y un rocódromo, entre otros equipamientos. Además, estará conectado con el centro de la ciudad por un tren eléctrico y carriles bicis y se calcula que su construcción y posterior puesta en funcionamiento permitirán la creación de unos 4.000 puestos de trabajo directos y otros 3.000 indirectos.