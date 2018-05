Torremolinos da el visto bueno al proyecto de reforma de la estación de La Nogalera

El Ayuntamiento de Torremolinos ha emitido el informe favorable preceptivo para que se puedan llevar a cabo las obras de reforma de la estación de Renfe en La Nogalera, aunque condiciona la ejecución del proyecto a una serie de mejoras. La propia plataforma ciudadana 'Ascensor ¡ya!', compuesta por más de una treintena de colectivos entre asociaciones, partidos políticos y sindicatos, ya señaló la necesidad de rediseñar el proyecto actual para hacerlo "realmente accesible" ya que este no contempla escaleras mecánicas para acceder a los andenes, por lo que en caso de avería no habría ninguna otra opción para acceder, quedando completamente incomunicados. El informe elaborado ahora por el Ayuntamiento reconoce que la solución proyectada para la estación de La Nogalera, que recibe diariamente a más de 6.000 personas en el municipio, "no es la óptima para garantizar la accesibilidad, ya que no recoge los principios planteados originariamente en el proyecto" y asegura que las soluciones planteadas "evitarían complicaciones de accesibilidad en caso de fallo o avería de los ascensores en la zona de galería y cuya responsabilidad es de ADIF".

Así, entre las modificaciones que solicita el Ayuntamiento se encuentra el establecimiento de una red de pluviales auxiliar para la evacuación de episodios de lluvia evitar inundaciones o el estudio y solución de la inundabilidad en la conocida como rotonda de 'Los Caballitos'. Asimismo el proyecto carece de un plan de desvíos provisionales para la semaforización temporal durante el desarrollo de las obras de manera que se afecte al tráfico lo menos posible. También solicita un plan de reposición de la masa arbórea afectada por las obras, así como de la solería. Por último el documento detecta la ausencia de permisos de los propietarios para aquellas obras que ocupen el espacio privado de esta comunidad. Además, el Ayuntameinto echa en falta el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de obligado cumplimiento. "Estamos a tiempo de realizar un rediseño del proyecto, que contemple una estación realmente accesible. El proyecto solo contempla escaleras mecánicas para acceder al vestíbulo, por lo que una vez allí se debe acceder a los andenes por una escalera normal o ascensor, lo que va a conllevar el riesgo de inaccesibilidad ante averías del ascensor, además de retrasos cuando haya mucho flujo de personas con maletas", manifestó la concejala de Urbanismo, Maribel Tocón.

Renfe sacó recientemente a licitación la reforma integral de la plaza de La Nogalera por un presupuesto de 7,4 millones y un plazo de ejecución de año y medio, con el objetivo de paliar la falta de accesibilidad de la misma. Se da la circunstancia que es la única que no responde a los principios universales de accesibilidad. De esta manera, los usuarios con movilidad reducida y que se desplazan en silla de ruedas se ven obligados a coger el tren o a bajarse en otras paradas de la localidad. Es una situación que sufren a diario vecinos y visitantes del municipio, también padres con carritos de bebé o turistas con maletas. En change.org ya son 1.348 las firmas recogidas para la instalación de un ascensor y escaleras mecánicas.