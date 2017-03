Torrox busca llegar a los 20.000 habitantes en el censo

Torrox va a iniciar una campaña de empadronamiento para dar el gran salto y pasar a los 20.000 habitantes. Ello le permitiría obtener más fondos públicos para el municipio a través de los impuestos que les corresponde del Estado y la Comunidad Autónoma. En principio, según explicó el alcalde, Óscar Medina (PP) van a "actualizar los datos de residentes en el municipio, incluyendo a los vecinos que no están censados y especialmente a aquellas personas de nacionalidad extranjera que no se han registrado o que no han renovado el documento". .

El regidor apuntó que la cifra de 20.000 habitantes que quieren alcanzar a medio plazo "se rebasa en determinados periodos pero sin constancia oficial". Junto a este objetivo, el regidor comentó que con esta campaña también pretenden "evitar la pérdida de población, pretendemos mejorar la dotación de fondos públicos para el municipio".

El Consistorio busca empadronar a los residentes extranjeros

Medina indicó que han detectado "cierto desequilibrio" entre las cifras del padrón municipal y la información que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), "lo que nos indica que podría haber un número importante de residentes extranjeros que no ha renovado su documentación".

Los datos del Consistorio indican que hay 18.756 personas censadas, frente a las 15.098 que refleja el INE.