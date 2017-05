Trabajadores del CIOMijas dicen que no saben "qué más hacer" y temen perder su empleo

Los trabajadores del Centro Andaluz de Formación de las Industrias del Ocio de Mijas, CIOMijas, en el citado municipio, afirman, después de que se les adeuden 33 nóminas, que no saben "qué más hacer" y muestran su temor a perder el empleo, debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "contiene una disposición adicional, la 27, que prohíbe a cualquier administración pública incorporar personal proveniente, entre otros organismos, de consorcios, a partir de la entrada en vigor de las cuentas".

El pasado viernes también el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, manifestó que han solicitado al juzgado que declare al Gobierno andaluz responsable civil subsidiario, de manera que esto les permita el abono de las nóminas adeudadas a los trabajadores del CIOMijas que tengan sentencia en firme.

Así, señaló que "aprovechando que hay una sentencia que obliga a pagar los salarios", se ha solicitado al juzgado que "nos permita adelantarlos" a los empleados de este centro formativo. "Si nos reclaman ser responsables subsidiarios nos permitirá adelantar el pago hasta la integración -del CIOMijas- en el Servicio Andaluz de Empleo". Los trabajadores han vuelto a dar "un voto de confianza más" a la Junta de Andalucía, pero exigen ya una solución a la situación, ya que, como han señalado "todo está pendiente".

Explicaron que, incluso, "una de las trabajadoras no tiene aún sentencia, ya que el juicio no se ha celebrado". "Es de poca justicia tenernos 33 meses sin cobrar, pero es de aún menos todavía, que le paguen al resto de los compañeros y a uno no". "No serían todas las nóminas, sino que paguen algo, que ya es una vida", apuntaron.